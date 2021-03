Este jueves, el periodista Pablo Montagna dio a entender en LA NACION la novedad mucho más aguardada sobre la salud de la actriz Independencia Leblanc. La artista de 83 años recibió el alta después de estar prácticamente 15 días internada en el Hospital Rivadavia, y ahora está en su casa completando la restauración.

Hace unos días, trascendió que Leblanc tuvo agua en sus pulmones y sus riñones no funcionaban con normalidad. En ese instante, ciertas fuentes médicas señalaban que su cuadro era irreversible. Tanto los partes diarios de los médicos que la atendieron, como las expresiones de Andrea, la asistente de la actriz, no transmitían ni una migaja de aliento. “Ahora ya hace unos días que no come y ahora veo que no está consciente”, había comentado por servirnos de un ejemplo su socorrer.

Por otra parte, la periodista Adelita Montes, amiga de Leblanc, señalaba que charlaba prácticamente todos los días por teléfono con la artista, hasta el momento en que se preocupó en el momento en que al llamarla no atendió.

Independencia María de los Ángeles Vichich, famosa por su seudónimo artístico Independencia Leblanc, grabó treinta películas en este país, entre 1960 y 1989, aparte de haber trabajado asimismo en producciones mexicanas.

Leblanc fue un símbolo sexual de las décadas de 1960 y 1970, y apareció en varias películas en situaciones de desnudez que el día de hoy podrían verse como ingenuas. Una de sus películas mucho más recordadas fue entre las primeras de su trayectoria, Acosada, de 1964. Otros títulos fueron discutidos para su temporada, como La endiablada, de 1968, que tiene dentro situaciones de horror y vampirismo. .