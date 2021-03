El Bambino Pons pertence a los relatores mucho más populares del conjunto de naciones, inventor de los tantos cantados y con una especial forma de narrar. El periodista vivió una situación inusual siendo viral en las comunidades por el relato del partido entre la Facultad de Chile y San Lorenzo. El narrador del acercamiento debió lidiar con el apellido del delantero del Ciclón y en una jugada lanzó: «Revienta Melano«.

Una expresión completamente natural en los relatores de fútbol, que se realizó viral por el grupo de la oración. Pero no fue la única que soltó a lo largo del acercamiento, asimismo añadió: «Toca Melano». Los tuiteros reventaron de risa en las comunidades, donde cada partido se vive de manera muy particular. Fue el instante de distracción en el que los llenes se dedicaron a reírse y no a insultar.

San Lorenzo igualó uno a la vez en Chile con un jugador menos después de la inusual expulsión de Braghieri. El Ciclón se trajo un excelente resultado pero considerablemente más cuestiones que respuestas en lo que se refiere a lo futbolístico. Los llenes volvieron a expresar su enojo en las comunidades contra el entrenador y el presidente, con hastags como Dabovo, o Andate Tinelli, recurrente en todos y cada partido.

Desea la copa

El Ciclón se prepara para lo que va a ser el acercamiento frente Banfield en una muy dura visita al Florencio Sola. El acercamiento se jugará en el Florencio Sola, estadio del que San Lorenzo salió goleado por 4 a uno a inicios de 2021 en la Copa Diego Maradona. Los liderados por Diego Dabove van a deber mejor bastante su desempeño para no pasar un mal instante frente a los de Sanguinetti.

San Lorenzo jugará la revancha de la Etapa 2 de la Copa Libertadores el próximo miércoles 17 de marzo en el Nuevo Gasómetro. Con un empate cero a cero un triunfo, el Ciclón avanzará a la Etapa 3, en donde va a chocar frente al ganador de Santurrones y Deportivo Lara. En el acercamiento de ida, el Peixe de Ariel Holan se impuso por 2 a uno y va a deber buscar la clasificación en Venezuela.