Durante este miércoles se conoció el robo del anillo de oro del expresidente de la Nación, Carlos Menem. Por este motivo, la Justicia entra en investigación contra tres enfermeros por el hurto del histórico elemento del exjefe de Estado, quien murió el pasado domingo 14 de febrero a los 90 años. Sobre esta causa, el abogado de la familia del exmandatario, Diego Storto, dijo que el «objeto es un tesoro en cuanto al valor emocional y afectivo».

«El anillo no estaba valuado en dinero, es un tesoro en cuanto al valor emocional y afectivo que tenía tanto el expresidente como ‘Zulemita’ (Menem)», relató el letrado en comunicación con el programa ‘Buenos Vecinos’, de Radio 10. «Cuando al exmandatario lo internan, se dan cuenta que no llevaba consigo el estuche donde guardaba el anillo. Cuando le pide a la custodia que se lo alcance ya no estaba», abundó en su relato.

En cuanto a la causa, desde el staff conducido por Pablo Duggan evidenciaron que se presentó una denuncia penal contra tres enfermeros, que están en la mira de la Justicia. «El robo habría sucedido entre el 6 y 17 de diciembre del 2020, mientras Menem estaba internado. El 15, ‘Zulemita’ pide que vayan a buscar sus pertenencias personales a su casa. En ese momento, el enfermero personal descubre que faltaba el anillo y un celular», informaron.

«No merece que se lo honre»: el intendente de Río Tercero destrozó a Carlos Menem en Intratables

No caben dudas de que el fallecimiento de Carlos Menem generó un gran debate sobre si se merecía recibir tres días de duelo o no. Es más, periodistas como Jorge Rial, Eduardo Feinmann y Romina Manguel se sumaron a la discusión. Por su parte, Río Tercero fue contundente con su decisión de no adherirse a lo dispuesto por Alberto Fernández y, por lo tanto, su intendente destrozó al expresidente en Intratables: «No merece que se lo honre».

Hace unos días, la cuenta oficial de Twitter de la Municipalidad de la ciudad cordobesa anunció: «Se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995». Por lo tanto, Fabián Doman decidió dialogar con Marcos Ferrer, el intendente de la localidad, en su programa.

En ese contexto, Ferrer se sinceró y destrozó a Menem: «Lo que ocurrió en Río Tercero fue un atentado, esto fue probado en la justicia. Fue un hecho intencional provocado, planificado y ejecutado a la perfección. Nuestra posición tiene que ver con una lucha por la dignidad de los familiares de las víctimas y de toda la población de Río Tercero que también fue víctima de este atentado».