Rocío Guirao Díaz está instalada en Miami junto a su familia, y más allá de sus actividades laborales y familiares, la modelo se hace un tiempo para compartir sensuales postales en la red. En esta oportunidad, la esposa de Nicolás Paladini improvisó un desfile de bikinis en su casa para promocionar una línea de trajes de baño y causó furor en la red.

Rocío compartió las diferentes opciones a través de sus historias de Instagram. Primero optó por un diseño que combina tres estampados: animal print, cebra y tonalidades terracota lisas. Luego siguió con un clásico: conjunto negro con estrellas y divertidos flecos. “¿Qué hace señora?”, escribió en uno de los posteos.

Entre los modelos que mostró Guirao Díaz se destaca un suéter tejido a mano con mangas mariposa y un culote a juego. También probó un modelo enterizo. “No me aguanté y me probé todas. Amé todo”, resumió en sus stories.

Este jueves en la tarde, Rocío compartió en su feed un reel con todos los trajes de baño que lució. En tan solo un par de horas, la publicación superó los 20.000 likes y decenas de comentarios elogiosos.

Recordemos que Guirao Díaz y Paladini se mudaron a Estados Unidos hace poco más de un mes con sus hijos, Indio, Aitana y Roma.