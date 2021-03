Ahora pasaron prácticamente tres meses desde la desaparición de Diego Maradona y los aprecios del ídolo habitual prosiguen aportando datos de sus últimos días. Ayer Claudia Villafañe sorprendió a mucho más de uno en el momento en que salió al cruce de Rocío Oliva y Mauricio D’Alessandro en una comunicación telefónica que se emitió al aire de «Polémica en el bar».

Tras ese combate, Oliva charló de una de sus últimas diálogos con Diego Maradona en una charla con Luciana Rubinska por C5N: «Te contaré algo que no lo conté jamás, y te lo contaré a vos pues es el espacio donde trabajo y tuvimos muchas hablas hermosas. logré llamarlo a Diego el día siguiente de su cumpleaños, que fue exactamente el mismo día que se internó».

«No lo llamé a su teléfono pues se encontraba denegada, no tenía ingreso, y en el momento en que preguntaba por mí le afirmaban que no se podía», aclaró la panelista. Sobre las expresiones que intercambió con Maradona, Oliva recordó: «Le dije: ‘Hola gordo, ¿cómo te encuentras? Feliz cumpleaños’. Hacía un buen tiempo que no charlaba con , desde julio. Recién se alzaba y me afirma: ‘Ah, te acordaste de llamarme, te acordaste de mí’».

Y añadió: «Me partió el alma. Y le digo ‘Diego, te juro que procuré por doquier llamarte. Esta llamada es a causa de una amenaza que debí llevar a cabo. Estoy denegada’. Como que sabía todo cuanto pasaba, sabía de manera perfecta que se encontraba denegada, y que el resto asimismo. El tema es que pienso que no tenía la fuerza para luchar contra eso».

«Ese día a la tarde a lo internan. Llamo a esta persona y pregunto si era verdad que se encontraba internado. Me mencionó que sí, que Diego no deseaba entender nada con internarse pero tras charlar conmigo se levantó, salió a duchar y ha dicho ‘Vamos’. Para mí fue esencial asistir desde ese lado, pero era bien difícil», develó Roció sobre la incidencia que tuvo en su expareja. En forma de cierre, la rubia expresó: « siempre y en todo momento lo cuidé, duermo tranquilísima. Tengo mensajes y audios de que son un amor».