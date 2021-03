La inmediata renuncia de Rocío Oliva al programa Polémica en el bar (América) desató toda clase de ediciones. Tengamos en cuenta que la panelista se ausentó al citado período a lo largo de ciertos días, y todo coincidió con el fuerte cruce en directo que tuvo con Claudia Villafañe. En verdad, según Gustavo Sofovich, productor del envío, Oliva se realizó a un lado por “todo cuanto se viene” con relación a la causa que inspecciona la desaparición de Diego Maradona.

Este lunes, Rocío decidió reaparecer en Polémica en el Bar para argumentar la causa de su renuncia. “Para mí es primordial aclarar por qué razón me marcho, si bien ahora lo saben pero quizá ciertos chicos no y la multitud tampoco. El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más esencial”, empezó enseñando Oliva.

Entonces añadió: “Me chifla el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ahora presenté todos y cada uno de los papeles y estoy muy encantada con eso. Por el hecho de que sé que me va a ser útil para mi futuro. Y deseo continuar medrando”.

Respecto al abordaje que hace más que nada lo relacionado a Diego Maradona, Rocío Oliva destacó: “ no puedo ser tan objetiva en la situacion de Diego pues fue mi pareja siete años y también, desde adentro, me pasan varias cosas”.

No obstante, recalcó que la causa de su renuncia a Polémica en el Bar no se relaciona con su situación con el ídolo del fútbol. “No tuvo nada que ver. El punto es que comienzo a estudiar periodismo deportivo. En este momento, si después le sumamos ciertas cosillas…Y sí”. Por su parte, Oliva mantuvo que su cruce con Villafañe tampoco incidió en su resolución sino los horarios de sus cursadas no le dejan continuar asistiendo al programa.