El exministro del Interior, Proyectos Públicas y Vivienda de la Nación entre 2015 y 2019, Rogelio Frigerio, apuntó este miércoles contra el presidente Alberto Fernández por “judicializar la deuda” emitida en el gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, se refirió a la “demanda criminal” que impulsó el gobernante el pasado lunes en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

“Me defraudaría bastante el mensaje de Alberto Fernández. Tras un año tan duro para los argentinos era el instante de hablarles de futuro, de de qué forma saldremos de esta situación tan desesperante para tanta gente”, consideró Frigerio en afirmaciones en TN. Y añadió: “Logró un alegato del pasado. De echar culpas, de pasar factura, de judicializar mucho más la política y los actos del Gobierno, cosa que me da la sensación de que es lamentable”.

Además, cuestionó el pedido de demanda hacia el expresidente y los pertenecientes de su gabinete por haber pedido el crédito stand by al Fondo Capital En todo el mundo en condiciones que, según mantuvo Fernández, no podían cumplirse. En este sentido, el exfuncionario objetó: “Si vamos a judicializar la toma de deuda debemos arrancar del ‘Rodrigazo’ a esta parte por el hecho de que todos y cada uno de los gobiernos han aumentado la deuda. El kirchnerismo, mucho más que ninguno otro, durante sus 12 años de orden”, contraatacó.

Y recalcó: “La deuda no es el inconveniente. La deuda es la manifestación del inconveniente madre que tiene la economía argentina, que es el déficit del Estado. Un Estado que siempre y en todo momento gasta mucho más de lo que colecta, con independencia de la presión impositiva que tenga, que el día de hoy es muy, muy alta. Con lo que, si no atacamos eso tendremos o mucho más deuda o mucho más emisión, como hace este Gobierno”.

Consolidando la última afirmación, Frigerio ha dicho: “El inconveniente es una dirigencia política que no puede y no le halla la vuelta a combatir la intensidad del déficit fiscal que contamos. Esencialmente por el hecho de que no se ponen en concordancia en remover los gigantes permisos que tiene dentro nuestro Presupuesto”.

Finalmente, siendo consultado sobre la deuda que se emitió en la previo administración, el exfuncionario explicó: “2 de cada tres dólares americanos que tomó la administración de Macri fue para abonar deuda preexistente, heredada. En la situacion de la deuda con el Fondo (Capital En todo el mundo), considerablemente más aún. El 95% de la deuda del Fondo fue para abonar otra deuda. Con lo que, con estos números concluyente el relato queda bastante desgastado”.

Y concluyó realizando una autocrítica: “A nos costó, y debió ver con esa debilidad política de origen que tuvimos, combatir este inconveniente. Lo hicimos recién en el final del orden, donde pudimos llegar a un Presupuesto con equilibrio primario. No fue el más destacable Presupuesto que podríamos conseguir, pero dada nuestra debilidad fue un paso esencial hacia adelante”, mantuvo.