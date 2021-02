Rogelio Frigerio, exministro del Interior a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, fue entrevistado por el software La Rosca, en TN, y dio distintas definiciones sobre la política nacional. Entre los puntos mucho más calientes de la nota fue en el momento en que apuntó contra Elisa Carrió, quien lo había criticado. Asimismo se mostró en oposición a ciertas reacciones del gobierno nacional y examinó el futuro de Juntos por el Cambio.

Carrió había cuestionado a Frigerio y a Emilio Monzó, extitular de la Cámara de Miembros del congreso de los diputados, al indicar que “son funcionales al kirchnerismo” y desean romper la unidad de Juntos por el Cambio. El exministro del Interior le respondió: “Hay que dejar los vedetismos y personalismos de lado. Debemos ser considerablemente más reservados en ese género de acusaciones”.

“Pienso que es un espectáculo vergonzoso ver a los políticos pasándose facturas por televisión, y considerablemente más en el mismo espacio político. La multitud nos desea ver haciendo un trabajo juntos para solucionar los inconvenientes del país. Absolutamente nadie tiene el derecho de tirar la primera piedra pues todos somos corresponsables de esta situación trágica. Eso nos debería producir algo de humildad en el momento de opinar”, añadió.

Frigerio, por otra parte, criticó al gobierno nacional por la coyuntura económica del país: “Tengo una visión fatalista, lo que quiere decir que no aprendemos de los fallos y volvemos a apostar con lo que siempre y en todo momento fracasó. Pensar que la inflación no guarda relación con los desequilibrios macroeconómicos es no comprender lo que le pasa a la economía argentina. Hay que dejar de buscar responsables donde no hay, disponemos un inconveniente estructural”.

“En este año y meses que transporta de administración Alberto Fernández, alén de la pandemia, los desenlaces no son buenos. No le halla la vuelta a los inconvenientes y generó mayor grieta entre los argentinos. Los inconvenientes no tienen la posibilidad de aguardar hasta 2023 y que generemos una expectativa superadora de este mal gobierno y de los inconvenientes que no pudimos solucionar en su instante. El gobierno debe convocar a todas y cada una de las fuerzas políticas”, manifestó.

Para finalizar, Frigerio examinó ciertas cuestiones del futuro de Juntos por el Cambio: “Hay que realizar un colosal esfuerzo para mantener la unidad. Una situación que debe ampliarse aún mucho más, no consigue con lo que contamos. Los retos que tiene la Argentina necesitan de un volumen político muy superior al que tuvimos . fuimos el gobierno mucho más enclenque del último siglo en la Argentina. Requerimos mucho más ampliación”.