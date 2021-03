Carina Zampini está adelante de «El Enorme Premio de la cocina» ya hace muchos años. Más allá de que se especuló con su salida en múltiples oportunidades, la reconocida conductora prefirió siempre y en todo momento mantenerse en la pantalla de El Trece. Como tiene familiarizados a sus fieles en la anterior de cada gala, la actriz sorprendió a todos con un posteo de su infartante look. De esta manera, Carina derritió con creces la pantalla del canal.

«Lookete de miércoles en @gpcocina @eltrecetv», precisó Carina Zampini en un posteo de Instagram, luciendo un deslumbrante vestido colorado. Como era de aguardarse, la publicación se llenó velozmente de un sinfín de mensajes que elogiaban a la conductora. Alén de su impresionante hermosura, la actriz asimismo acostumbra enseñar una enorme química al aire. Aun, Carina acostumbra tener un enorme feeling con los competidores del programa, a quiénes acostumbra aconsejar.

A lo largo de la última gala de supresión, Carina se ocupó de consolar a Guido. «Gracias por tus expresiones y por la alegría que compartiste a lo largo de todo este tiempo, que pienso que le sirve a muchas personas, como vos afirmaste, esto de que se debe tener sueños, pensar y también ir por los sueños. Como afirma la canción, ‘Lo irrealizable solo tarda un tanto mucho más’, sos muy joven, conque dale hacia adelante con todo cuanto poseas ganas de realizar, que lo vas a poder, tenés una energía divina y te queremos lo destacado desde aquí”, precisó, aconsejando al último eliminado.

Después de los estos de Carina, el cocinero principiante se despidió con preciosas expresiones. « prosigo, con mi carrera. En verdad, deseo agradecer por la posibilidad que, en el lapso de estos días, me llegaron mensajes muy bonitos de gente migrante o gente negra a la que le daban la posibilidad y se sentían muy determinados conmigo al estar aquí. Hay cosas que no sé de la Argentina, pero me agrada estudiar, viajar, me creo un individuo que no posee frontera», expresó Guido, quien mostró siempre y en todo momento su carisma.

«Una parte de estar aquí era asimismo transmitirle a la multitud que está afuera o que esté comenzando a llevar a cabo algo, que luche con lo que desea. Soy un pibe que, desde los 16 años estoy sin mis progenitores, por el hecho de que siempre y en todo momento procuré qué era lo que me pertenecía. Y hasta la actualidad lo prosigo intentando encontrar, y cada día que paso no tengo barreras. Mañana digo ‘Deseo estar en Francia’, y estaré en Francia, no sé de qué manera, pero estaré. Me siento muy orgulloso de estar aquí y comunicar con . Me divertí y, donde voy, siempre y en todo momento me llevo lo destacado de cada individuo», añadió el cocinero principiante eliminado.