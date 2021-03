Se trata, sin lugar a dudas, de una de las personalidades más importantes de los medios de comunicación de nuestro país. Yanina Latorre nunca se guarda absolutamente nada, y justamente por eso, brilla todos los días en “Los Ángeles de la Mañana”, el ciclo que Ángel de Brito conduce a través de la pantalla de Canal Trece. Esta vez, se refirió a la vacunación de Fabián Doman, aprovechando la oportunidad para enfrentar a Rolando Graña.

“Yo lo aplaudo que se haya vacunado. ¡Acá no nos van a vacunar nunca! ¡Y me importa tres pitos que me salgan a matar todos! ¡Porque no llega la segunda dosis! Recién van vacunando a los de 80. Yo tengo amigas de setenta y pico que no las vacunan”, disparó en relación a la decisión que tomó ella de llevar a los Estados Unidos a su madre, Dora, para que le otorgaran la vacuna correspondiente.

“Hasta que no estemos vacunados la vida no va a ser normal. Para todos es necesaria. El mundo está frenado. Rolando Graña me trató de ladrona, de chorra ¡Me hizo hizo mierda y dijo que yo había ido a Miami con mi mamá para vacunarla! Y eso no es así, yo voy todos los años de vacaciones con mi vieja. Cuando llegué ahí y vi la posibilidad, lo hice”, señaló Yanina Latorre.

“¡Acá vacunan al chofer de Moyano y los concejales de 20 años! ¡Por eso uno va a Estados Unidos!”, disparó enojadísima. Cabe recordar que en diálogo con América TV, Fabián Doman se refirió a su determinación. “Esto no es un tour vacunatorio, Estados Unidos es un país muy serio y ordenado. Se deben presentar determinados datos para que te dejen acceder a la vacuna”, comentó.

“No es que venís, te pones traje de baño, bronceador y accedes a la vacuna. No es así, te tenés que presentar y presentar papeles. Yo buscaba la vacuna de Johnson & Johnson porque es una sola dosis. Entonces esto me permitía no tener que volver y tenía preocupación por mi salud, ya que tengo una responsabilidad profesional. El momento tiene emotividad. La vacuna en sí mismo, el momento, es breve. Un poco te emocionas y te quedas sentado unos 15 o 20 minutos con las otras personas que también se vacunaron”, señaló.