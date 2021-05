El médico médico, Guillermo Rolón, quien es coordinador del Programa Provincial IRAB, se refirió a los efectos negativos que puede producir un asilamiento prolongado de pequeños y jovenes.

En diálogo con Radio Treinta & Tres, el profesional mantuvo que “estar mucho más de 2 o tres horas al día en frente de un display representa una tensión pues pide a nivel visual y corporal”.

Por su parte, mencionó que el riguroso aislamiento que se causó en 2020 “produjo un incremento de casos de pequeños que presentaron mal cervical, con tensión muscular y también insomnio por la perturbación del sueño”.

“Hubo varios chicos de entre cinco y diez años que estuvieron bastante tiempo encerrados debido al contexto de pandemia, eso nos forzó a abrir un tanto mucho más la cabeza y comenzar a derivar a otras interconsultas con psicólogos”, añadió el médico.

Apuntó asimismo que gracias a la carencia de las clases presenciales, varios chicos “perdieron el contacto con sus pares. Deberemos amoldarnos a los cambios pero no perdernos pues las consecuencias van a ser esenciales y debemos estar alerta para no padecer tanto y que no repercuta en un deterioro de la salud psicológica”.