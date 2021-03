Claudia Villafañe lanzó hace algunas semanas una edición especial de la receta de sus ñoquis. La cual aprendió cuando era una niña, viendo cocinar a su abuela y que luego hizo totalmente popular tras su paso por «MasterChef Celebrity». En este marco, logró enternecer a todos debido a una dedicatoria que hizo a su nieta Roma, hija de Dalma Maradona, a la hora de regalarle una caja de su riquísima preparación.

La encargada de mostrar estas palabras fue Dalma, por medio de su cuenta de Instagram. «Para Roma… Aprendí a cocinar estos ñoquis de la Tata para devolverle a mi familia todo el amor que me dan. Lo perfeccioné en MasterChef donde me conecté con la cocina desde otro lugar. Y hoy junto a Carta Corta, los comparto con ustedes», expresó en primera medida la organizadora de eventos.

«Para agradecerles y devolverles aunque sea un poco de todo el amor que nos dieron a lo largo de nuestras vidas a mi y a mi familia. ¡Gracias! Que los disfruten, los quiero mucho. La Tata», cerraba diciendo dicho escrito, el cual la hermana de Gianinna Maradona mostró junto a un emoji de corazón, afirmando todo el amor que siente por su madre. Como sabemos, las herederas de Diego Maradona son muy unidas a ella, quien comparte una gran relación con sus nietos.

Estos ñoquis fueron sin dudas todo un éxito en la vida de Claudia ya que realizó una segunda tanda de envios para Semana Santa, debido a que rápidamente las primeras cajas se terminaron. Sin embargo estuvieron cargados de polémica en las redes una vez que se hizo viral el precio de los mismos. Sobre este tema, Villafañe habló con Pablo Layus para una entrevista con «Intrusos».

«¿Y los ñoquis? ¿Trajiste?», quiso saber Pablo. «¿Acá? No, tenés que comprarlos por ‘Carta Corta’», dijo la ganadora de «MasterChef Celebrity» mientras se retiraba de un evento del cual participó por el mes de la mujer. «No, están muy caros esos ñoquis», manifestó Layus entre risas. «No, dale, ¿vos también con eso? 6 porciones son, dejate de hinchar», respondió sin piedad La Tata. «Y bueno, pero son $3500», agregó el periodista. «Bueno, te hago una porción para vos solo. Llamo y digo que te vendan una porción sola así no tenés que pagar tanto», añadió Claudia en tono irónico mientras iba hacia su auto, con intenciones de no continuar dando más declaraciones.