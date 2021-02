A días de empezar con un nuevo programa en el canal A24, la periodista Romina Mangel fue abordada por un móvil inteligente de Los ángeles de la mañana, y leal a su estilo directo se refirió a numerosos temas, introduciendo su vínculo con Luis Novaresio.

El conductor Ángel de Brito deseó saber sobre la opinión de la periodista sobre ciertos colegas hombres. “Al que dejaste de estimar es a Novaresio…”, lanzó el líder de LAM sin filtro. A eso que la expanelista de Animales Sueltos respondió: “Novaresio será compañero de la señal A24. Jamás fuimos amigos con Luis, no lo dejé de estimar por el hecho de que jamás lo deseé tampoco. En esto debo ser realmente sincera… Y a mí tampoco, eh”.

Entonces Manguel se explayó: “Pienso que los 2 tuvimos muchas ganas o la ilusión de trabajar juntos, y en la verdad no se ha podido cerrar. Es como en el momento en que en la primera cita te percatas de que no va y te querés ir. No tuvimos la relación que pensé que íbamos a tener, nunca lo criticaría personalmente, pero no funcionó. No sé si fue la pandemia o que lo extrañaba bastante a Fantino, que lo adoro y es mi amigo”.

Sobre su vínculo con su excompañero de Animales Sueltos descubrió: “A Ale lo amo locamente, pero tiene una novia de 25 años que es un camión con la que no puedo competir” (risas).

En ese instante, De Brito le preguntó por su noviazgo con un joven bastante menor que . “No lo hice como provocación ni para alzar ninguna bandera. Me agradó, me enamoré y pasó”, respondió Manguel. En un comienzo aclaró que es prejuiciosa con el tema de la diferencia de edad, pero expresó que su corazón está realmente bien

“En ocasiones le digo: ‘¿No es mucho más simple salir con una chavala que va a la capacitad que con una mujer que tiene cientos de quilombos con el laburo, hijas, exmarido?’ Me da la sensación de que es un montón para un tipo joven que podría seleccionar algo mucho más simple, pero bueno… tiene ganas de esto, por algo va a ser”, concluyó la periodista con una sonrisa cómplice.