Decidió compartirlo en sus comunidades y sorprendió a todos sus fieles. Romina Pereiro pertence a las nutricionistas mucho más reconocidas de este país gracias a la exposición que tiene desde hace unos años en los medios de este país. Y desde el momento en que se casó con Jorge Rial, el exconductor de «Intrusos«, todo cuanto hace o afirma es fundamento de novedad, como sucedió en las últimas horas por la fotografía que publicó al lado de sus 2 hijas.

«🎶Y creí, que todo te debía instruir, Y me mostraste de qué manera caminar…🎶 ❤️Exploto de amor por verlas medrar, pero pasa rapidísimo!! Este año, muy emotivo para por cuestiones que me guardo☺️ Soy de las que ‘prosiguen moqueando’ cada comienzo y final de año🤦🏻‍♀️😊 Voy a ser la única ❓ Muy feliz comienzo de año para todos y cada uno de los chicos 💕💕», manifestó la profesional en su cuenta de Instagram.

«¡¡¡¡Las amo!!!!❤️❤️❤️❤️», aseveró por su lado Jorge Rial dejando muy en claro lo que siente. Como era de aguardarse, los comentarios de sus fieles se manifestaron sobre este instante tan particular. «Feliz comienzo bellas ❤️❤️ ! Romina. Pero favor, mucho más de tu vianda saludable», «No sos la única. Siempre y en todo momento me pasó con mis hijas. El día de hoy moqueo con mis nietos.❤️❤️❤️», apuntaron.

«¡¡¡¡Qué hermoso es regresar a conocer chicos con uniformes y guardapolvos!!!! ¡¡Feliz comienzo!! 🙌❤️», «Todos y cada uno de los comienzo te entran ganas de plañir de la emoción, medran y rapidísimo❤️❤️», apuntaron los seguidores de Romina Pereiro. Ciertas horas antes, Jorge Rial asimismo había quedado en el centro de la escena gracias a su comunicado sobre su nuevo programa en América televisión, «televisión Nostra».

«Ahora falta menos para la vuelta a la televisión y asumir un nuevo desafío. Salir de la región de confort no es sencillo. En un medio donde todos procuran salvarse con un formato, decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A eso que siento que me va a regresar a realizar feliz. A llenarme de adrenalina. A no comprender qué pasará cada día. A reconquistar a la multitud. A ratificar los lauros logrados en una guerra de 35 años en los medios. Lo que viene es todo pasión. Es energía pura. Es ganas de salir a la cancha. De regresar a hallarse con la multitud», mantuvo Rial.