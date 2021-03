El Gobernador participó en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Robótica de Metas. Una infraestructura que medra, al lado de la Red Maker para realizar en frente de la demanda de sobra de 6 mil alumnos inscritos en Posadas, con una red de 20 sedes en el interior. A lo largo de la transitada, al lado del presidente de la Cámara de Miembros del congreso de los diputados, Carlos Rovira, compartió con los alumnos la emoción del regreso a la presencialidad y se interiorizó sobre sus proyectos. Además de esto, fortaleció en su alegato la resolución de ofrecer continuidad a políticas inclusivas en la educación.

Esta tarde, con mucho más de seis mil alumnos inscritos en Posadas y nuevo edificio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañó el acto de inició del período lectivo de la Escuela de Robótica de Metas, y desde allí festejó que la provincia logre ofrecer a los alumnos la oportunidad de integrar conocimiento tecnológico por medio de la educación disruptiva. A lo largo de la transitada, efectuada al lado del presidente de la Cámara de Representantes Carlos Rovira, descubrió la placa conmemorativa, compartió con los alumnos la emoción del regreso a la presencialidad y se interiorizó sobre proyectos de los estudiantes que se presentaron en la ocasión.

“Esta escuela de robótica es el auténtico ejemplo, es desde su nacimiento un esquema disruptivo” recalcó el gobernante. Dio cuenta asimismo que la idea tiene un “gen diferente, en un sistema educativo diferente, que busca la incorporación de nuestros jóvenes a nuevos campos de enseñanza y estudio”. También, resaltó el papel del ingeniero Carlos Rovira en la creación de la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y el Silicon Metas, y se lo agradeció representando a todos y cada uno de los misioneros. En exactamente la misma línea, lo resaltó en la aplicación de “el pensamiento, la visión estratégica de la política en la conducción de un espacio político que es la Renovación”.

“Frecuentemente me preguntan hasta dónde vamos, hasta dónde tenemos la posibilidad de llegar, esto puede llegar hasta donde la imaginación de la cabeza mágica y el pensamiento lógico den pie, hasta el último milisegundo antes de expirar. Tenemos la posibilidad de hacer toda la vida, no hay edad para hacer” mantuvo a lo largo de su intervención. En ese aspecto, añadió que “la civilización de nuestros pueblos globalizada va demandando un tanto mucho más y sencillamente lo que debemos realizar es ponerlo en práctica. Pues las herramientas en Metas, con educación disruptiva, las herramientas de la tecnología y la educación a distancia están libres para todos y cada uno de los misioneros y para bastantes que no son misioneros”. Y adelantó que el año próximo van a estar inaugurando el edificio del Silicon Metas, puesto que va a estar una gran parte de su construcción terminada

Salas maker en todas y cada una de las academias de Metas

A lo largo de su intervención, el Gobernador reclamó “la política misionera, el misionerismo en su dimensión, en toda la provincia”. En lo que se refiere a la Escuela de Robótica ponderó su papel que va alén de “ser una obra magnifica de la arquitectura, esto irradia a los 77 ayuntamientos de la provincia de Metas. De ahí que decidimos que cada escuela que se edifique, en todos y cada ayuntamiento, tendrá un sala maker”. De esta manera, notificó que “los jóvenes de otros sitios de la provincia pueden entrar a eso que el día de hoy vemos, nuestras comunidades pueblos originarios pueden entrar a esto. Es público, se absorbe con los elementos del Estado Provincial, con los elementos de todos y cada uno de los misioneros y se lo devolvemos a los misioneros. O sea aptitud de poder formarse y realizarse y también integrar”.

Además de esto, remarcó que con una simple inscripción los pequeños y jóvenes misioneros tienen la posibilidad de entrar a todas y cada una estas ideas originales. «De esta manera es el pensamiento misionero, no vamos a resignar el desarrollo y el avance de nuestra provincia aun en las peores condiciones que viva la raza humana, por el hecho de que nos debemos al 42% de jóvenes que en la construcción de la política pública han de estar insertos y tener un norte, y somos los responsable de producir ese sendero».

De hecho, aseguró que “venimos a reivindicar ese deber desde el Gobierno Provincial de proseguir acompañando a las políticas públicas en ese equilibrio que deja la gobernabilidad, que nos ofrece un tránsito seguro, que nos ofrece la oportunidad de preguntar siempre y en todo momento y tomar las resoluciones en grupo para confundirnos lo menos viable”.

En su alegato explicó que en la escuela está asegurada la oportunidad del cursado virtual, como asimismo existe seguridad sanitaria y académica para lograr cursar presencialmente. Por último, con esa seguridad, abrió de manera oficial el período lectivo de la Escuela de Robótica de Metas. Todo con el deber de siempre y en todo momento, de continuar la vía de “la construcción colectiva y en proseguir apostando, acompañando en toda la provincia este modelo que es nuestro. Un modelo que nació en todos los misioneros”, remarcó, refiriéndose al modelo misionerista y también inclusivo enfocado en el desarrollo y avance de toda la provincia.

Por otra parte, en la inauguración asimismo se oficializo el convenio de colaboración entre la Escuela de Robótica y la compañía de españa Bumerania Robotic España, una agencia de robótica y también IA (inteligencia artificial).

En la liturgia asimismo estuvieron presentes el viegobernador, Carlos Arce, el ministro de Educación, Miguel Sedoff; al lado del resto los ministros del gabinete provincial; el gobernador de Posadas, Leonardo Stelatto; el vicepresidente de la Cámara de Gerente, Hugo Passalacqua acompañado de sus pares del bloque de la Renovación, los miembros del congreso de los diputados nacionales Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori. Además de esto, se sumaron los causantes de la puesta en marcha de la idea, la subsecretaría de Educación Disruptiva, María Sol Marín; organizadora de la Unidad de Administración de TIC, Soledad Basualdo; la directiva de la Escuela de Robótica de Metas, Solange Schelske y integrantes de la red social didáctica de la institución y gobernantes políticos de Metas.

La escuela, sus novedosas instalaciones y la Red Maker

La escuela de robótica, una idea de la Cámara de Representantes y la primera pública y gratis del país, empieza las clases con mucho más de 6.300 alumnos preinscriptos, de los que 4.200 son preinscriptos de años precedentes, tanto los que cursaron de forma presencial como de forma virtual en 2020 por pandemia . En cambio, los otros 2.100 son preinscritos nuevos que cursarán por vez primera. La peculiaridad del año en curso es que todos los preinscriptos va a poder decantarse por seleccionar si cursará de forma presencial (bimodal) o de forma 100% virtual.

Otra peculiaridad del actual año es la puesta en marcha de la Red Maker para llegar a mucho más puntos de la provincia. Este año van a funcionar y van a dar clases en 58 Espacios Maker, 57 en el Interior y uno en Posadas que va a funcionar en el Polo Tic. En estos espacios van a arrancar las clases de forma virtual todos y se va a ir habilitando la presencialidad por etapas. La proyección es llegar a los 77 ayuntamientos de la provincia para el año 2022.

En lo que se refiere a las novedosas instalaciones forman una parte del programa de concreción edilicia para la Escuela de Robótica, situada sobre la avenida Gobernador Roca de Posadas. Desde un área pedagógica con 4 salas situadas en el 1º y 2º piso pensadas como espacios flexibles, otra área de servicios y una área expansión con un patio cubierto.

La novedosa construcción se incorpora en forma “L”, algo que deja la configuración edilicia tipo “claustro” o “patio central haciendo más fuerte el término educativo, consiguiendo de este modo una apertura y conexión visual- espacial con la salas que ya están. De esta manera, se logró un edificio abierto a la red social, estableciendo diferente accesos, con diferentes grados de jerarquía, admitiendo la permeabilidad interior – exterior, pero apropiadamente independizados para no entorpecer el desempeño propio del lugar. Además de esto, tiene un jardin vertical con especies nativas, que cumple una función termoreguladora para el edificio, y tiene un sistema de riego capaz

PANDEMIA, OPORTUNIDADES Y EDUCACIÓN DISRUPTIVA EN CONFERENCIA

Al cierre del acto inaugural, se efectuó una charla de prensa donde el Ing. Carlos Rovira, el gobernador Oscar Herrea Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce respondieron a los requerimientos de la prensa y se explayaron sobre la situación de la provincia, los efectos de la pandemia, las políticas públicas que la Renovación transporta adelante en temas de salud y educación y la vigencia de Misionerismo en los 77 ayuntamientos.

El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, se refirió en un inicio al pensamiento pedagógico educativo vigente en Metas y aseguró que “o sea único en el país y poco hay en América latina”, en referencia a la Escuela de Robótica en medio de una apertura de período. Tras lo que logró referencia a que no hay cosa mucho más deslumbrante que la verdad, y “esta es nuestra situación”. Resaltó que “es conmovedor y increíble este que se encuentra en Metas, hay que resguardarlo, cuidarlo, con sabiduría, con amabilidad, con concordia”.

Mucho más adelante Rovira resaltó que “el único antídoto para esta pandemia es el entender, el estudiar, el saber”. Charló de un tiempo y un espacio en el que no hay cabida para los individualismos, el enseñante ha de ser sustituido de la dictadura del conocimiento a la hegemonía del consenso de trabajo en grupo, que es el que guía en el saber a los pequeños, es una rigurosa situación en Metas, y aquí está, contra esto caen todas y cada una de las expresiones”. Presagió que “lo destacado y lo más esencial que tenemos la posibilidad de realizar por nuestras novedosas generaciones es proporcionarles educación, la educación, estudiar es el verbo más esencial para entender lo que viene después”.

Tras elogiar las dupla que constituyen el Gobernador y el Vicegobernador como un gabinete sanitario que da calma, meditó sobre “las visiones y políticas estratégicas que llevamos adelante en Metas, son ágiles, eficaces, y de ahí que nos dejamos este presente, calificando a la salud y a la educación en Metas como ejemplares en el país “y que nos dejan vivir de una forma diferente”

Por su lado, el Gobernador charló de las tácticas para retener los talentos formados en la educación disruptiva, señaló que el sendero se está recorriendo con el Silicon, con incubadoras de compañías que produzcan esos espacios para los jóvenes formados bajo esta pedagogía, a fin de que vayan teniendo su rincón y allí logren explotar sus habilidades al límite, pues “el desafío es que los jóvenes sean su compañía, capaces de desarrollar su capacidad y regentar su emprendimiento”.