La charla viraba en torno al Superclásico. Las afirmaciones de Marcelo Gallardo, la especulaciones con los lesionados de Boca, las probables formaciones… No obstante, de la nada Oscar Ruggeri cambió el tema. Y todo acabó en un fuerte cruce entre el «Cabezón» y el Chavo Fucks, quien salió a asegurar poderosamente al periodismo frente a la dura crítica del exfutbolista. «Dejen de versear», acabó diciendo el exdefensor.

« están todo el día atajándose», comentó Ruggeri en el momento en que se charlaba del trabajo de los cronistas. Y Fucks, que se encontraba muy atento a eso que se comentaba en «ESPN F90», brincó como desquiciado contra el vencedor de todo el mundo de México 1986. «¿Qué querés que hable del juego o que no? Si no hablo del juego, me solicitan eso… Mi laburo es todo, la información y charlar del juego, ámbas cosas. Es las 24 horas», le ha dicho en la cara.

«Todos y cada uno de los días escucho en la tele: ‘Estoy las 24 horas’. Pero dale… ¿No comés, no dormís, no andas con tu señora?», contestó el «Cabezón». Y el Chavo le respondió con un caso de muestra práctico: «Esta noche mientras que vos te marchas en barco al río comento un partido». «¿Y cuál es tu inconveniente? Mirá que está todo proclamado. No sé por qué razón me afirmáis de esta forma. Por el hecho de que vos vivís en Nordelta asimismo, eh. Te felicito. Dejen de versear por el hecho de que absolutamente nadie trabaja 24 horas», retrucó Ruggeri.

Boca-River, La capital española-Barcelona

Además de esto, hubo mucha repercursión en las comunidades por otras afirmaciones del «Cabezón». En el momento de charlar de la excelencia de los clubes argentinos, Ruggeri equiparó a Boca y River con el Real La capital de españa y el Barcelona, los 2 colosales de España. Frente a la consulta de Sebastián Vignolo, respondió. «Aquí el Real La capital española… Hace unos años es River. Es la Casa Blanca. River es la Casa Blanca. Y Boca, el Barcelona, claro».

« en el momento en que me fui de Boca a River, que no había inconvenientes de nada, de todos y cada uno de los que había tenido, pensaba que había entrado en un equipo europeo. Enserio te lo digo», argumentó Oscar. Si bien, de cualquier manera, logró una excepción para esta época financiera del club de Brandsen 805: «Pero Boca, asimismo hay que decir las cosas, ya hace un buen tiempo que no se escucha si faltan pagos y eso. Desde hace unos años, eh…».