Hace algunas semanas, Hernán Drago se metió de lleno en la polémica siendo relacionado con Celeste Muriega. Los responsables de desatar el escándalo fueron los panelistas de Intrusos, entre quienes están Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Como resultado, velozmente el mediático desmintió el noviazgo, pero Guido Kaczka aún no se da por vencido. Es por esto que, con la cintura de Messi, en la última edición de Bienvenidos a Bordo, el modelo le esquivó todas y cada una de las cuestiones incómodas al conductor: «Safadrago».

En ese contexto, antes que Mica Viciconte se dispute en un juego con Muriega, Guido lanzó filoso: «Drago, ¿a quién le pones un poroto en este juego?». En consecuencia, el mediático aseguró: «Sería muy injusto por los asociados. Que gane la mejor». Al escucharlo, el histórico conductor de El Trece y La Cien se lamentó: «Bueno, está bien, safadrago, especial».

Sin embargo, Guido no se dio por vencido y añadió: «Drago, ¿a quién votaste?». Sin comprender, el modelo deseó entender cuándo. Con lo que, sin filtro, el conductor apuntó: «En las últimas selecciones». Asombrado, el mediático logró evitar de nuevo la incómoda pregunta: «No hablo de política». «Safadrago. Especial», insistió la expareja de Florencia Bertotti.

Tengamos en cuenta que hace algunas semanas, en entre las ediciones de Los Escandalones, el segmento de Intrusos, Lussich anunció: « 2 coinciden en un equipo de grabación. Hasta donde entendemos, son gente sin compromisos. Hay onda. ¿Qué sucede entre Hernán Drago y Celeste Muriega? Han coincidido en el estudio de Guido. Con la chavala Muriega han iniciado una simpatía. Es una primicia que tengo confirmada por tres vías».

No obstante, al darse cuenta del rumor, Drago se mostró furioso y en diálogo con PrimiciasYa, se sinceró: «Te juro que comprendo bastante tu trabajo (de periodista) y lo respeto, pero asimismo lo conozco bastante y conozco la presión que ejercitan para hallar respuestas que los satisfagan. hablo de todo, pero no bajo presión ni en el momento en que no deseo, te repito sean verdades o patrañas las ediciones».