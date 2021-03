Realmente fuerte y conmocionante. De este modo es lo que salió a la luz en las últimas horas con relación a Verónica Ojeda, la madre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona. Fue en «Intrusos«, el período que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde pusieron al aire un audio que la rubia le envió a Leopoldo Luque antes de la desaparición del ídolo. Dicho audio resulta ser el peor ataque de la ex- del Diez contra Dalma y Gianinna Maradona.

Esto se inició una vez que el médico le contara a la novia del letrado Mario Baudry que las hijas de Claudia Villafañe se habían enojado con por anunciar una fotografía de 2 juntos. «Que se vayan a freír churros, en este momento la primera cosa que hago en el momento en que llego le meto una fotografía con Dieguito y Lola…’Bienvenido, papá’…y que se vayan a la mierd… ¿Me dirán algo?»

«¡Que se vayan a cag…! ¿Qué se opínan? Esa fotografía era importante y era que se requiere para que lo vean, a fin de que vean de qué forma está en la actualidad Diego. No te debe importar, Leo, olvidate. Dejalas, dejalas, dejalas que se mueran con su veneno», disparó sin piedad Verónica Ojeda sin guardarse nada. Este no es el primer audio de Verónica Ojeda que se da a saber en oposición a las jóvenes.

«Deseaba comentártelo. Quisiera que no, que sea un mal pensamiento mío, pero esperemos que salga todo bien, que no sea nada… nada que le hayan puesto o algo extraño que le hayan dado de tomar, o no sé. Pero fue extrañísimo el cambio rotundo de un día para el otro. De todas y cada una formas, tienen la posibilidad de llevar a cabo millones de cosas, pero lo esencial es que aquí nos encontramos todos juntos», se la escuchó decir días atrás.

«Y intentamos de poseerlo bien a Diego, ¿no? Sacando a , la realidad que todos nos encontramos preocupados y intentando de dar un grano, lo positivo a fin de que esté Diego bien. ayer lo levanté de la cama. No deseaba levantarse de la cama para nada. Y ahí es en el momento en que charlaba cualquier cosa y a Dieguito le charlaba tal y como si fuera su nieto. Es extraño todo. De un día para el otro no puede ser esto, pero bueno, en este momento que me afirmáis que le harán análisis, excelente. Estoy mucho más sosegada, me pone bien». En otro audio, Verónica Ojeda afirmaba: «No sé de qué forma se marchan a conducir por el hecho de que las hijas están ahí pero en la vivienda se borran. Los únicos que nos encontramos somos , los que nos ponemos la remera, como afirma Diego», arremetió la madre de Dieguito.