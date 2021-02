El último mercado de pases afirma que River rompió un duro maleficio y efectuó una enorme apuesta al contratar 5 players inferiores de 25 años. ¿Por qué razón? La intención es que Gallardo apele a su talento y los fortalezca a fin de que el día de mañana se vayan a Europa en lugar de una enorme suma de dinero. Esto transporta a que numerosos expertos deseen ser liderados por el Muñeco. Un exjugador del Millonario reconoció el interés pero hay un inconveniente. «Veo realmente difícil regresar«, expresó.

¿Quién es el apuntado? Hablamos de Leandro González Pirez que se desempeña como defensor en el En todo el mundo de Miami. Se formó en las divisiones inferiores del Mucho más Grande, allí afianzó una enorme dupla de centrales con Germán Pezella. No obstante, su trayectoria tuvo algunos incidentes. Por el hecho de que le tocó jugar poco en River. “Me agradaría ser comandado por Gallardo en algún instante. Me fui en el momento en que aceptó, conque no pude poseerlo bastante como técnico”, descubrió.

A razón de que en el momento en que llegó el Muñeco, el jugador recibió el mensaje de que debía buscarse club por el hecho de que no se encontraba en los proyectos de cara a la novedosa temporada. Por lo tanto, su trayectoria logró que salte a Armamento, entonces pase a Tigre y en el 2016 se incorporó a Alumnos. Tras una aceptable temporada se fue al Atlanta United. Un club que se convirtió en su rincón en el planeta pues allí ganó sus primeros títulos expertos.

El presente de su historia le afirma que antes de regresar a la Argentina lo debe meditar un par de veces. ¿Por qué razón? “En la actualidad veo realmente difícil regresar. Me agradaría, pero el día de hoy no es la prioridad. Tengo 2 hijas y la prioridad es mi familia y ofrecerle una seguridad», explicó en una entrevista que le dio a ¿De qué forma Te Va?. Y dicho panorama es uno muy repetido en el momento en que un club argentino va a buscar a players que están en el extranjero.

La coyuntura económica de la Argentina no asistencia, y en muchas ocasiones los clubes tienen que realizar malabares para enfrentar salarios en dólares americanos. Por otra parte, Pirez reconoció que USA le deja ser jugador y al unísono ser ciudadano. «Lo único que tiene diferente es el afuera, en el momento en que un jugador sale de su campo de trabajo, es un individuo habitual como alguno», manifestó. Un panorama que llevó a Marcelo Barovero a dejar la gloria de River por calma de la Liga MX o el ascenso de España.