Dicen que Salma Hayek, la emblemtica actriz era la amante de un alto ejecutivo de Televisa. Merle Uribe dijo que este seor fue el que llev al estrellato a la actriz. Uribe estaba hablando de las injusticias que ocurren en la productora, al ser entrevistada por el programa de YouTube Chisme no Like.

Merle coment haber estado vetada por la productora al no aceptar la proposicin de uno de sus ejecutivos, hoy podemos llamarlo como acoso laboral. Pero la cosa no qued all y muchos nombres de famosos mexicanos salieron de sus relatos, entre ellos la esposa de Franois-Henri Pinault; la mismsima Salma Hayek, probablemente la actriz latina que goza de maor reconociemiento en Hollywood.

Hayek que con el tiempo se convirti en una mimada de Hollywood y que en su momento abri camino a muchos de los actores latinos y especialmente mexicanos que vinieron despus de ella, fue mencionada por Merle Uribe como la predilecta de un alto ejecutivo de Televisa que estaba deslumbrado con ella.

Se revel que Salma Hayek tuvo una relacin con el segundo al mando de Televisa: Vctor Hugo O’Farrill, quien aseguran que pona y quitaba protagonistas a su gusto. Uribe seal que este hombre peda favores a cambio de papeles importantes y que muchas de las estrellas de la pantalla chica tuvieron que ceder a sus propuestas.

Fuentes aseguran que Salma Hayek dej cautivado a Vctor Hugo O’Farrill, quien se enamor de ella y dej tranquilas a dems actrices. De esta forma Salma disfrutaba de muchos privilegios en la productora; tena un gran automvil e incluso que le permitan que entrara casi hasta los set de grabacin con su vehculo cosa que los dems actores no podan hacer.

Imagen: Instagram Salma Hayek

Se comenta que haba tambin una circular que deca que Hayek no poda ser molestada ni dirigirle la palabra a menos que fuera para sus grabaciones. Elisa Beristain y Javier Ceriani comentaron que el productor estaba tan enamorado de Salma que hasta haba decidido dejar su familia.

Su historia de amor se vio interrumpida por la esposa y los hijos de O’Farrill que le dieron un ultimtum diciendo que no poda dejarlos. Fue entonces cuando la actriz proveniente de Veracruz Mxico, tuvo que salir a buscar otras oportunidades y fue all cuando comenz a incursionar en Estados Unidos. Esto le cost al ejecutivo que tuviera que pagarle un coach de actores y todo lo dems para convertirla en una estrella de Hollywood.

Despus se conoci que la relacin de Salma Hayek con Vctor Hugo O’Farrill termin cuando la actriz conoci a personas ms importantes y despeg su carrera en el pas del norte.