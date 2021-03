Mientras Mirtha Legrand aguarda por la segunda dosis de la vacuna para el coronavirus, Juana Viale sigue al mando de sus almuerzos y cenas por la pantalla de El Trece. Luego debutar el sábado con invitados de lujo, la flamante presentadora volvió a aparecer con un look peculiar elaborado especialmente por Gino Bogani para la ocasión.

Luego de darle la bienvenida a los televidentes, Viale expresó su inseguridad: «Me equivoco de cámaras todavía no me acostumbro. Entre las cosas que hicimos, ahora tenemos más cámaras, todavía no me acomodo. Todos los que no vieron ayer, todo el público que no estuvo ayer, se perdieron un programón. Acá estamos en este nuevo estudio, en La Corte, con esta nueva casa y escenografía. Bienvenidos».

Cuando pudo ubicarse y sentirse más cómoda, la conductora procedió a describir su atuendo: «Les quiero contar, mi lookete de hoy, por supuesto un Bogani. Es un pantalón y un top color sand. Una pasamanería al tono, que es este detalle que pueden ver acá, muy maravilloso y tengo una bijou couture del señor Bogani, muy lindo».

«Por supuesto el maquillaje de Mauricico Catarain como siempre y este pelo salvaje que peino y decoró Cris Sepúlveda para Infinito estudio», añadió la famosa sobre su estética. Catarain también dio precisiones sobre el makeup de Juanita en su página oficial y expresó: «Hoy es un Makeup no Makeup, donde parece que no estuviera maquillada, es un maquillaje conceptual»

«El detalle son las sombras en tonos arena, dulce de leche claro, sombras opacas sin nada de brillos ni satinados y sus labios casi al tono, mezclando nuestro labial Nude con base clara», agregó el maquillador sobre el estilo que decidió usar la hija de Marcela Tinayre para sentarse frente a la mesa más famosa de Canal Trece.