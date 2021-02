En “Flor de Equipo”, Nancy Pazos apoyó a Florencia Peña después de las críticas por su campaña en oposición a la crueldad de género para la gaceta Gente. La actriz había posado con los nombres de las víctimas escritos en su rostro y se maquilló tal y como si la hubiesen agredido. Múltiples componentes salieron a acusarla de banalizar el tema en las redes. La periodista logró un fuerte descargo: “El feminismo tuvo muchas luchas en todo el país. Lo preciso es que hacemos rating con esto y salvamos vidas de muchas mujeres”.

“Hay algo que debemos ir aprendiendo entre todos. Este tema está medrando en la sociedad. Poseemos un papel muy grande en este magazine, que es sensible, nos atraviesa desde todos y cada uno de los rincones”, aseguró. En exactamente el mismo, acostumbraban a dedicarle mucho tiempo al régimen de los recientes casos por esta problemática. El columnista Paulo Kablan acostumbraba a presentarlos y entrevistar a las familias de las perjudicadas.

“Hace diez años, esta gente te habría buscado a fin de que les enseñes el trasero. El día de hoy desea que enseñes esto, y me levanto y aplaudo”, señaló la panelista. Además de esto, apuntó contra los clientes que habían insultado a su compañera: “Las ideólogas semeja que tienen todo súper claro y tampoco les agrada esto. Chicas, nos encontramos en exactamente la misma pelea”.

La conductora meditó sobre la evolución de Peña: “No tenemos la posibilidad de encerrarnos en las verdades. Tenemos la posibilidad de cometer fallos en lo diario, pero hay un upgrade entre los años con la Florencia suelta de ropa con esta. Es algo que logramos y un avance en esta sociedad”. En un reportaje con Marcelo Polino, la personaje principal de “En matrimonio con hijos” contó que había accedido a llevar a cabo esa producción por el hecho de que deseaba visibilizar ese tema: “Cuanta mucho más información haya, mucho más mujeres van a despertar”.

Además, aceptó que múltiples personas ahora se habían puesto en contacto con para contar sus historias al notar la tapa de la gaceta. No obstante, Denise Dumas reprobó su sesión de fotografías, ya que pensó que se encontraba trivializando el tema. “Me da la sensación de que requerimos artistas que estén en compromiso con las cuestiones sociales. no comprendo por qué razón comentan que se frivoliza, deseo que me lo aclaren”, señaló Peña.