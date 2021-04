En el momento en que la delegación del Ciclón pisó suelo argentino, los testeos veloces advirtieron el virus en Andrés Herrera y Walter Ribonetto, asistente de Dabove. Entonces se confirmó con un PCR.

San Lorenzo dejó todo cuanto tuvo en la serie frente Santurrones pero no le alcanzó y se quedó afuera de la Copa Libertadores. Pero las malas novedades no acabaron ahí: en el momento en que la delegación regresó a Buenos Aires, los testeos veloces completados en Aeroparque advirtieron los positivos del defensor Andrés Herrera y Walter Ribonetto, asistente de Diego Dabove.

Los dos están de momento sin síntomas, en buen estado de salud y ahora en sus propios domicilios particulares. Entonces se les efectuó un PCR para garantizar la información que arrojó la prueba rápida y los dos brindaron positivo. En este momento van a deber cumplir la cuarentena obligatoria.

En este modo burbuja, los integrantes del Ciclón que viajaron a Brasil no compartieron sitios recurrentes y cerrados con el resto, con lo que no haría falta aislar a todos y cada uno de los pertenecientes del plantel. No obstante, se encendieron las alarmas en San Lorenzo.

La preocupación en este momento es eludir que haya un brote en el equipo, una situación que le pasó a múltiples clubes en la Argentina. Mucho más sabiendo que vienen de Brasil, un país muy difícil con el coronavirus.

Tras el cotejo frente Beatos, Dabove dispuso que sus liderados tengan el día de asueto el día de hoy. Recién volverán a los adiestramientos mañana por la mañana.