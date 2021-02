Sandra Pitta, científica que se identifica por ser realmente crítica del gobierno nacional, estuvo como convidada en TN, para investigar en el software La Rosca diferentes puntos de la pandemia. En ese contexto, criticó poderosamente la vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación y asimismo opinó sobre la Sputnik V y la Sinopharm.

La farmacéutica y biotecnóloga del CONICET dio su mirada sobre lo que tienen que realizar los vacunados VIP: “Que renuncien todos y cada uno de los que se vacunaron de manera irregular. Aprovecharon que tenían un popular que trabajaba en un hospital y le sacaron el momento a una enfermera, a una médica. Fue muy degradante ver ese espectáculo”.

“Ahí quedó clarísimo que hay una desigualdad y que sí hay los permisos, a la inversa de lo que dicen”, añadió Pitta. La científica fue muy criticada tras la publicación de The Lancet sobre la efectividad de la Sputnik V puesto que había sido muy incrédula en relación a esa vacuna. No obstante, explicó que pese a ese estudio, prosigue opinando lo mismo.

“Ningún paper en ninguna gaceta de prestigio me sacará las inquietudes. Un trabajo científico no se utiliza para autorizar una vacuna. Las inquietudes me las sacaré en el momento en que un organismo regulatorio serio logre poder ingresar a los datos duros”, manifestó. Sobre la vacuna china Sinopharm aseveró que no le agradó como se autorizó pues no se realizó a través de la ANMAT.

Para finalizar, Pitta se mostró disconforme con las vacunas que llegaron al país: “Poseemos poca pluralidad, escasas vacunas y con esas escasas vacunas, para colmo de males, poseemos a personas que se aprovechan y se inmunizan”. Este jueves durante la noche llegaron 900 mil dosis de las vacunas de Sinopharm, y se estima que la próxima semana vengan 2 millones mucho más de la Sputnik V.