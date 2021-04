Es conocido que la pelea de estas 106 familias ahora transporta tiempo. Con un convenio alcanzado en la Defensoría en el 2019 y un expediente con mucho más de 400 fojas, no ha podido plasmarse hasta hoy en la verdad.

El año pasado, la defensoría del pueblo en función a los adelantos entre los sucesos y poseedores de las tierras, tal como las instituciones del estado provincial y municipal como ser: tierras de la provincia, Iprodha y municipalidad instó a las partes a cumplimentar el desarrollo, quedando el expediente al cierre siempre y cuando el desarrollo se haya acabado. No obstante, de forma inexplicable nos enteramos por estos de Roberto Ramírez referente del vecindario, que el acuerdo no se respetó, puesto que se reformuló el desarrollo lo que indudablemente trabó toda lo hecho.

«La desilusión es alta, nos encontramos agobiados, no tenemos ganas pero vamos a ingresar de manera directa a los lotes, por el momento no soportamos mucho más estar en ese rincón, en el momento en que llovizna no entendemos qué llevar a cabo». Explicó Roberto Ramírez