Esta tarde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que está apartado en tanto que fue contacto ajustado de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien notificó el día de hoy que dio positivo al hisopado de coronavirus. A través de su cuenta personal de Twitter el funcionario solicitó a la población proseguir “cuidándonos mucho más que jamás”. Ayer de noche participaron del arribo del vuelo de Compañías aéreas Argentinas que trajo las vacunas chinas.

En sus comunidades, Cafiero expresó: “En los últimos días compartí ocupaciones con la ministra @carlavizzotti (Carla Vizzotti), quien últimamente dio positivo de COVID-19. De ahí que me acercamiento en el hogar haciendo el aislamiento sugerido”. Después de corroborar su aislamiento, protocolo propio de la pandemia de coronavirus, añadió: “Prosigamos cuidándonos mucho más que jamás”.

El Jefe de Gabinete participó ayer de noche al lado de la Ministra de Salud, el canciller Felipe Solá, el embajador chino en el país, Zou Xiaoliel, y el presidente de Compañías aéreas Argentinas, Pablo Ceriani, del arribo del vuelo que trajo al país 904.000 dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm, procedente de China. Así, todas y cada una la gente nombradas van a deber efectuar el aislamiento tras la confirmación del contagio de Vizzotti.

Síntomas

Del mismo modo, Cafiero no aclaró si muestra algún síntoma relacionado al virus. No obstante, se sostendrá apartado y no va a poder efectuar las tareas pautadas para los próximos días. En concordancia al Ministerio de Salud, se considera como contacto ajustado a “cualquier persona que haya continuado a una distancia menor a 2 metros con un caso afirmado mientras que la situacion presentaba síntomas, o a lo largo de las 48 horas anteriores al comienzo de síntomas”.

Por su lado, Carla Vizzotti comunicó esta tarde que se efectuó “un hisopado como una parte del trámite requerido para entrar al Congreso el próximo 1 de marzo”. Entonces, recibió la confirmación de que el resultado era positivo. “Por consiguiente, estaré apartada en los próximos días, siguiendo el protocolo predeterminado”, aclaró la Ministra quien no notificó si tiene síntomas.