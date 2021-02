Hace meses que el matrimonio conformado por la modelo y también influencer Kim Kardashian y el rapero Kanye West atravesaba fuertes comentarios de separación. Al final, el día llegó y la novedad se confirmó. La personaje principal de “Keeping Up with the Kardashians” solicitó formalmente el divorcio al músico.

Los inconvenientes maritales entre Kim y Kanye West se incrementaron en los últimos meses, más que nada después de las verborrágicas afirmaciones privadas del estadounidense a lo largo de su campaña en búsqueda de la presidencia de los USA en el 2020.

“Tenía las pastillas en la mano” para abortar, y aseguró frente al público de Carolina del Sur que Dios lo inspiró a tener el bebé. Según descubrió la gaceta People, una fuente próxima a la empresaria de 40 años señaló que estos comentarios hicieron enfurecer a Kim.

“Está colérica pues compartió algo demasiado privado” y “Las cosas se han derrumbado de manera significativa entre los 2, y sucedió de repente” fueron ciertas expresiones de la persona que no descubrió su nombre en aquella ocasión tras la confesión privada de West sobre la viable resolución de los dos de abortar a su primera hija Noah.

Tras ello, Kanye empezó a comunicar varios controversiales y enigmáticos mensajes mediante Twitter que fueron relacionados a sus inconvenientes psíquicos o trastornos de bipolaridad que tuvo hace unos años. Kardashian, quien procuró acompañarlo y también internarlo en esa ocasión, comunicó lo siguiente frente a la negativa de su marido: “Esos que comprenden las anomalías de la salud mentales o aun el accionar compulsivo saben que la familia es impotente salvo que el integrante sea individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta” y “Comprendo que Kanye está sujeto a críticas por el hecho de que es una figura pública y sus acciones en ocasiones tienen la posibilidad de ocasionar fuertes críticas y conmuevas. Es un individuo refulgente pero dificultosa que, aparte de las presiones de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y debe lidiar con la presión y el aislamiento que aumentó su trastorno bipolar”.

Aún no se conoce una fecha ya establecida para el acto de divorcio. Sí se conoce que la hija de Kris Jenner va a ser representada por su letrada Laura Wasser.