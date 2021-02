Reina de hermosura, modelo y comunicadora mexicana, la bella Alejandra Espinoza se crea menos en el momento en que era una nia. Su padre intent ofrecerle a su familia una mejor vida mudndose de Tijuana a USA, pero a le cost opinar en s misma y salir adelante.

Quizs esta confesin que logró all por el 2016 en una entrevista en Univisin haya sido el origen de los mensajes positivos que frecuenta comunicar. Si bien en esta ocasión, no obstante, provoc polmica entre sus fieles.

Stop comparing yoursefl. Flowers are pretty but so are sunsets and they look nothing alike, deca la imagen que haba posteado la celebrity. Traducido al espaol, el refrn se lee: Deja de compararte. Las flores son lindas pero tambin las puestas de sol y no se semejan en nada.

Fotografía: Instagram Alejandra Espinoza

En los comentarios, la mayoría positivos, se destac, sin embargo, una crtica incisiva. Realmente bonito lo que afirma, pero milésimas de segundo la irona que lo afirme alguien que sali de una rivalidad de hermosura, que se oper sus pechos naturales a fin de que tengan la posibilidad de decir que era capaz y no vana….

Frente al embate, su marido Anbal Marrero, padre de su hijo Mateo, no se aguant. Pienso que no comprendiste el mensaje pero bueno va dirigido a buscar cosas positivas entre mujeres y enfocarte en ti como persona algo que por supuesto T no tienes idea llevar a cabo, respondi.

Detrs de l, varios se sumaron a sealar lo feo y poco afortunado que resulta realizar un comentario hiriente sobre el cuerpo de los otros, por la manera en que esta cuenta se expres sobre su operacin de mamas.

Fotografía: Instagram Alejandra Espinoza

La ganadora de la primera edicin de Nuestra Hermosura Latina tiene un estilo de comunicacin con sus fieles fresco, de adelante y sincero. Sin tapujos para charlar de sus detalles estticos o intervenciones mdicas. No obstante, en esta ocasin no realiz milésimas de segundo comentarios y fue su marido quin puso las cosas en su rincón.

Si bien no hubo excusas siguientes de ninguna de ámbas partes después del encontronazo verbal en redes, los fanes apoyaron a la pareja en un 100%.