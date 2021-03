Marcelo Tinelli se encuentra ultimando todos los detalles para su vuelta a la tv. Es que según trascendió, el histórico conductor regresará a la pantalla de El Trece a comienzos de abril. Si bien la producción del esposo de Guillermina Valdés venía teniendo un gran desempeño a la hora de conseguir a los famosos que participarán del programa, el «Cabezón» recibió la peor noticia durante las últimas horas: Juan Marconi se bajó inesperadamente y no estará en su inesperada vuelta a El Trece.

«Se bajó @marconijuan y se confirmó @NicolasOcchiato #ShowMatch #LaAcademia @eltreceoficial», precisó hace minutos Ángel de Brito en Twitter, contando que el exconductor de «El Gran Premio de la cocina» tomó la decisión de no participar finalmente de «ShowMatch La Academia». Ante la consulta de una seguidora, Ángel explicó la decisión de Marconi de no formar parte: «Porque no tenía autorización de una señal que ya lo tiene contratado», sentenció.

Casualmente, fue el propio De Brito quien difundió recientemente en las redes la lista de los famosos confirmados para el programa: «Confirmados: Karina La Princesita, Flor Vigna, Jujuy Giménez, Agustín Sierra, Viviana Saccone, Charlotte Caniggia, Ángela Leiva, Tucu López, Mariana Tarres, Mariana Genesio, Ulises Bueno y Gloria Carrá», precisó el conductor de LAM. Si bien Juan Marconi se había sumado a esa lista, el conductor finalmente no participará. En su lugar, estará Nico Occhiato.

Además de la lista de confirmados, Ángel dio detalles de lo que será la increíble vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece. «El primer ritmo incluye una plataforma en movimiento, donde bailarán los participantes. Habrá ritmos de dos, de tres y de equipos. Showmatch comenzará a mediados de abril y se está trabajando contrarreloj en la preproduccion de los ritmos. En los próximos días comienzan los ensayos de los participantes», expresó el periodista, dando información de primera mano debido a su amistad con el «Cabezón».

Más allá de la felicidad por la vuelta, Tinelli sufrió una fuerte complicación en la producción durante las últimas horas: «No pueden aún armar la escenografía de #LaAcademia. El techo no soporta las pantallas y la gente de estructuras tiene que poner vigas nuevas, sino, colapsa. El tema es que aún no llegan los encargados de vigas, por ende no hay escenografía. Les dije, no llegan a abril», precisó el reconocido periodista Nacho Rodríguez, contando que el debut de Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece sufrió un fuerte contratiempo.