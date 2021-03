Los ngeles de la Maana tendr algunas renovaciones de aqu a los prximos das. ngel de Brito ya haba revelado el cambio de horario que tendr el programa, y ahora se suma el posible regreso de una histrica panelista: Lourdes Snchez.

A travs de sus redes sociales, el periodista dio a conocer cundo cambiar su programa de horario, y revel que no ser a las 10 de la maana, tal como haba informado das atrs.

“Desde el 12 de abril nuevo horario para LAM de 9.30 a 11.30 horas”, escribi en su cuenta de Twitter, dando a entender que esa fecha ser el estreno del nuevo programa de Mariana Fabbiani, aunque desde El Trece an no lo han confirmado todava.

De esta forma, el ciclo de chimentos no reducir su horario, dado que est previsto que Fabbiani salga al aire a las 11:30 hs., para as competir con Flor de equipo, el magazine de Florencia Pea en Telefe. An no se sabe cul ser el futuro o nuevo horario de Nosotros a la maana, que podra pasar a las 8:00 hs.

Recordemos que en la red social del pajarito, el futuro jurado de La Academia de Showmatch dialog con la bailarina que fue angelita suya entre 2018 y 2020. Un seguidor le dijo a De Brito que “con Lourdes el panel sera el mejor”, por lo que el conductor respondi arrobando directamente a quien hoy es panelista de Hay que ver.

“Unos das te copa?”, le contest Snchez al periodista, que replic el mensaje con un “Hecho. Bienvenida @lourdesanchezok a @LosAngeles_ok”.