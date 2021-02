Abel Pintos pertence a los vocalistas mucho más reconocidos de la Argentina, al lado de Diego Torres y Axel. Recientemente el artista fue novedad en todos y cada uno de los medios, tras comunicar su deber con su novia y madre de su hijo, Nora Calabrese. Romántico, el cantante se grabó en el momento en que se arrodillaba le solicitaba matrimonio. En este contexto, Ángel de Brito descubrió un viejo romance que tuvo Abel y todos negaron en instante, a lo largo del período “Los Ángeles de la Mañana”. ¡Se confirmó!

Primero dio una ojeada por la carrera del artista y empezó a charlar de los distintos románticos que tuvo en su historia. En ese instante, el periodista aprovechó para destapar una primicia, Pintos fue novio de María Carámbula. Este apunte sorprendió a todo el estudio, en tanto que exactamente la misma actriz, en su instante, desmintió todos y cada uno de los comentarios que la relacionaban con el intérprete. En verdad, no fue la única conocida con la que se relacionó anteriormente al compositor.

Griselda Siciliani asimismo fue otra de las estrellas con las que se vinculó a Abel Pintos, pero no confirmó que dicho chisme fuera real. El periodista recalcó que si algo caracterizó al productor argentino fue su bajo perfil. Sin embargo, dejó claro que su vieja relación cariñosa con Carámbula está mucho más que confirmada por su lado. De momento, Abel no se pronounció respecto a esta información. No obstante, en su presente no es de mayor revelancia, en tanto que es papá y próximamente se casará con otra mujer.

Recientemente, Andrea Taboada recordó en “LAM” el emotivo vídeo, con el que le solicitó casamiento el cantante a su novia. Entonces, la periodista dio datos sobre la celebración del futuro matrimonio: “Estuve descubriendo y Javier Pita es el wedding planner. Será en el segundo semestre del actual año. En un comienzo se había hablado de un hotel fundamental para realizar la celebración pero no. Será fuera de Capital, será una celebración muy íntima, todavía no desean ofrecer varios datos”.

Y añadió: “Están finalizando los datos. Pregunté el diseñador del vestido. Todavía no tienen idea el diseñador pero sí lo van a comprar afuera. tenían premeditado, tienen premeditado un viaje a Europa y será comprado en Europa el vestido. Pregunté si iba ser por iglesia, recuerden que ahora tiene un matrimonio previo. Me afirmaron que será una liturgia en esa”. ¿De qué manera le va a sentar a la futura mujer de Abel Pintos la información sobre María Carámbula?