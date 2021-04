El 5 de abril de 1971, el semanario Le Nouvel Observateur de Francia publicó un manifiesto firmado por 343 mujeres que habían abortado, un artículo de la pelea feminista que demandaba tanto la despenalización como la gratuidad de la interrupción facultativa del embarazo. Redactado por la autora y el día de hoy símbolo del feminismo mundial Simone de Beauvoir, el Manifiesto por el Aborto Legal ocasionó escándalo en la sociedad francesa y fue entre los ejemplos mucho más populares de desobediencia civil en ese país.

Este popular acabó con la despenalización de la interrupción facultativa del embarazo en Francia 4 años después y cumple este lunes medio siglo. El movimiento de mujeres francesas dio un paso vital ese 5 de abril en su pelea por la reivindicación de derechos y la visibilización de las penas que se les imponía a quienes decidían abortar, notificó Télam.

Las firmantes eran mujeres feministas de la civilización, en su mayor parte francesas, y aseguraban haber abortado, con lo que consiguientemente debían someterse a acciones penales, incluyendo la prisión. Entre las personalidades que firmaron se resaltaban la actriz Jeanne Moreau, el ícono feminista, Delphine Seyrig y la actriz canadiense Alexandra Stewart.

«En Francia todos los años un millón de mujeres aborta en peligrosas condiciones, gracias a la clandestinidad a la que se ven condenadas. Esta operación, realizada en un contexto hospitalario, no muestra mayores peligros. El destino de estos millones de mujeres es silenciado. Consecuentemente yo declaro ser parte de ellas. Declaro haber abortado», sentenciaba el Manifiesto y añadía: «Del mismo modo que demandamos la contracepción libre, demandamos asimismo la independencia de abortar».

«De año en año hay 1.500.000 de mujeres hundidas en la desesperación y la vergüenza. Entre ellas hay 5.000 que mueren. No obstante, el orden ética de la sociedad de la cual formamos parte no se observa perturbado en lo más mínimo», proseguía. El artículo denunciaba asimismo la injusticia popular y económica donde estaban sumidas las mujeres sin capital, pobres, que no podían «darse el lujo de proceder a abortar a Inglaterra».

Además, recriminaba al Estado francés que obligara a las mujeres a generar «100 millones de franceses» y les prohibiese abortar puesto que «resulta mucho más productivo matarlos a los 18 años, en el momento en que hacen el servicio militar». «Necesidad de estos últimos siempre y en todo momento vas a tener por el hecho de que tu política imperialista proseguirás», seguía el Manifiesto.

Punto por punto, los apoyos se fueron sumando hasta el momento en que a principio de 1975 la llamada ley Veil fue aprobada y con ella la despenalización de la interrupción facultativa del embarazo a lo largo de las diez primeras semanas de gestación, un período que se amplió más tarde a las 12 semanas y hoy día a 14.