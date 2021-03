Este lunes se propagó un audio privado en el que Marcelo Sain, ministro de Seguridad de Santa Fe, insulta a los policías de la provincia, supuestamente en una charla con Víctor Sarnaglia, jefe de la Policía de Santa Fe. El funcionario se defendió en su cuenta de Twitter y criticó la publicación del audio, responsabilizando a la Justicia.

El audio de Sain tiene dentro varios insultos y empezaba expresando: “Son todos santafesinos que no se qué mierda se creen. Los rosarinos se piensan que son todos porteños, no se charlan entre sí, se recelan, charlan brutalidades a espaldas uno del otro. Como me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, pienso que juegan en la Primera D y juego en la Primera A”.

“Vos afirmarás que soy un fanfarrón pero no, tengo varios años de experiencia jugando en Primera A, en este momento estoy en el vestuario de la Primera D y son unos negros pueblerinos, les chupa un huevo lo que digo, hacen lo que se les antoja el forro del orto. A las 2 de la tarde están todos en el hogar. Es la visión santafesina pueblerina, una visión muy pedorra. Merced a Dios que Dios atiende en Capital Federal, pues si no este país sería Uganda. Si Dios atendiese en Santa Fe, estaríamos hundidos todos”, completa el ministro en el audio.

Sain se defendió en su cuenta de Twitter: “El audio privado que se está propagando tiene un año y medio. Es un audio ‘privado’ enviado a un jefe de policía con intención de ministro. No es una escucha judicial, un material de prueba defendiendo a un policía narco, como los que están en la Justicia. Extraño que salga en este momento”. Sarnaglia por el momento no ocupa el cargo de jefe de la Policía de Santa Fe.

“Este es un diálogo con un individuo que no tenía ganas de trabajar. No tengo nada con les santafesines, mucho más que agradecimiento y cariño. Hablaba con algún jefe que no trabajaba, no con los y las policías que día a día laburan. Soy con pasión y puteador, pero en la privacidad. Mi respeto es con los y las policías, que hacen su trabajo. Me caliento en el momento en que veo jefes que hacían de las suyas y encima no laburaban. Y a los que tienen vínculos con el narcotráfico y con campos políticos, los repudio”, añadió.

Sain asimismo criticó al gobierno previo de la provincia de Santa Fe: “ les solicito que se fijen lo que se ha ventilado en la Justicia, esto es, lo que hacía la administración previo con el narcotráfico. Esta semana nos encontramos sacando unos 400 policías nuevos a la calle. Ciertos aseguran que soy el ‘Stiuso’ de Santa Fe pero ventilan audios privadísimos míos sin contemplación. Soy un Stiuso extraño”.

“¡¡¡Qué al azar que en la semana donde se dan golpes al narcotráfico, el operativo mucho más grande de la historia contra el abiegato, escuchas judiciales de 2 líderes del FPCYS, hace aparición un audio privado de un año y medio atrás, en el momento en que había que adecentar jefes de la otra administración!!!», completó Sain en su cuenta oficial de Twitter.