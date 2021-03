Durante la jornada del jueves, Fabián Doman condujo una vez más Intratables, el ciclos que se emite en América TV, por donde pasaron figuras como Luis Ventura, Diego Brancatelli y Ernestina Pais, en donde, al igual que en el resto de los programas, analizaron el caso de Maia Beloso. Por lo que, en ese contexto, Sergio Berni se refirió duramente contra Sabina Frederic: «Se enteró por la tele».

En un momento de la edición, Doman disparó sin filtro: «¿Usted durmió anoche, Berni?». Por lo que rápidamente, el ministro le aseguró que no y, a continuación, el conductor se explayó: «¿A donde lo llevó la pregunta de Martín que se emocionó tanto con vehemencia?». Minutos antes, Candalaft le había consultado sobre su continuidad en el cargo y acerca de las molestias que presentaron en Casa Rosada por su exposición mediática.

Por lo tanto, Berni perdió toda la paciencia y le replicó: «A los que operan con la pauta publicitaria. Me parece que la cuestión es qué privilegio estamos dispuestos a entregar para cambiar la realidad de un país». Como consecuencia, Doman declaró: «¿Sabe lo que nos pasa? Creemos que algo muy grave pasó entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía».

Al escucharlo, Berni se sinceró: «Por supuesto que pasaron cosas». En ese sentido, Doman insistió: «Había una situación social difícil que a la sociedad le impactó. Algo grave pasó ayer para que usted esté enojado como está, o vehemente, como quiera llamarlo». «Si hay algo que me enseñaron 30 años de cirugía es a trabajar en equipo», lo interrumpió el ministro.

En esa misma línea, Berni sentenció indignado: «Acá no importa lo que uno piensa, importa cuánto está dispuesto a dejar de lado para aportar al beneficio común. Sabina Frederic es secundario. Una ministra que se enteró por la tele que apareció un chico después de dos días que lo está buscando el país, me parece que algo le pasó. No lo inventé yo, lo dijo ella».