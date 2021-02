Hace unos días, Jorge Rial sorprendió a todos al comunicar su renuncia a «Intrusos», el software de chimentos que lideró durante más de 20 años en la pantalla de América televisión. Tras la salida del marido de Romina Pereiro, quien va a hacer un programa informativo llamado «televisión Nostra», las autoridades del canal se movieron veloz y definieron a los reemplazantes de Rial en «Intrusos». Se habla nada más y nada menos que de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, 2 viejos populares del conductor.

«Se ofrece y se celebra! Desde el primer día de la semana con mi amigo y colega @adrianpalla nos vamos a poner de manera oficial adelante de la conducción de @Intrusos. Gracias por esta enorme ocasión @AmericaTV @rialjorge, Daniel Vila, Liliana Parodi, @FernandaMerdeni @julianrleon @anitaguevara8 y equipo», precisó Lussich, quien era entre los enormes aspirantes para ocupar el histórico puesto de Jorge Rial. Sin lugar a dudas, el marido de Romina Pereiro optará por nuevos retos.

«No charlé con absolutamente nadie pero lo que sí deseo decir es que ciertamente no vuelvo a ‘Intrusos’. Cierro un período. Es un hasta entonces, no creo en esas despedidas definitvas, más que nada con un programa que es mi vida, que tiene la edad de mis hijas. lo parí en todo sentido. Uno siempre y en todo momento considera que se queda a vivir y todo, pero asimismo es un desafío salir de la región de confort», expresó hace unos días Rial, poniéndole fin a su exitoso período en «Intrusos».

«Me podía quedar aquí hasta el momento en que me echen y me da la sensación de que hay que jugarse, reinventarse, voy a cumplir 60 años y estoy para cumplir un nuevo sendero. Me quedo en América, de ahí sí que no me muevo. Hace un par de años que me da vuelta y este nuevo emprendimiento ahora estuvo por salir, pero no lo hice. En este momento se dio ese orificio histórico que se da y llegué, me colé justo. Pero lo venía masticando a esto de un cambio, de un desafío nuevo», añadió el conductor, impresionando a todos con su resolución.

«Este año la realidad que la pasé bien en el software. no me marcho por el hecho de que me peleé con alguien, como afirmaban por ahí. No me peleé con absolutamente nadie. No hubo una discordia con absolutamente nadie. grabé el software del 31 de diciembre y lo grabé a sabiendas de que era el último, y lo había hablado con Daniel Vila. ‘Intrusos’ es un sello de este canal y siempre y en todo momento funcionó, de ahí que no tocaré a absolutamente nadie ni desmontar nada, a fin de que esto prosiga. Eso pienso que hay que respetarlo a muerte y no deseo embarcar a todos en un desafío que no entendemos de qué manera saldrá, voy a asumir todos y cada uno de los peligros», sentenció Rial.