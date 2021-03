Celeste Muriega se convirtió al lado de Hernán Drago en el blanco de la prensa gracias a los distintos estos que señalan que la actriz y el modelo estarían juntos. Como entendemos, el modelo sostiene un perfil mucho más bajo en el momento de ser consultado por los medios, pero el día de hoy Celeste abrió su corazón en «Intrusos» y en la mitad de los comentarios de romance y charló sobre Hernán Drago.

«¿Ahora lo conocías a Hernán Drago? ¿Habías desfilado con ?», empezó preguntando Rodrigo Lussich. «No, vos sabés que no. Nos habías cruzado una vez en un programa de televisión pero hace mucho tiempo. Y después me lo crucé en ‘Bienvenidos a Bordo’», expresó la actriz. «¿Y de ‘Bienvenidos a Bordo’ al primer mate cuánto tiempo pasó?», consultó picante el conductor de América televisión. «Fue muy prolongado, pues al comienzo no me invitaban todas y cada una de las semanas a ‘Bienvenidos a Bordo’», ha dicho Muriega.

« soy un individuo que deja que fluyan las cosas. Y todo lo opuesto a eso que capaz semeja de mí. Esta cosa de encararme a un individuo o intentar cautivar, cero. Soy un desastre. Y salió dando que tuvimos buena onda y comenzamos a charlar poco a poco más y en los cortes, que son bastantes, había bastante afinidad y está bueno eso», siguió Celeste frente a la mirada atenta de los panelistas del período.

«Todo lo mencionado comenzó el año pasado y lo que sí pasó en el verano fue que como no tenía coche, pues lo tenía en Carlos Paz, se ofrecía a llevarme a casa. Entonces desde ahí comenzaron los mates o a llevarme a Crónica», contó la vedette. «¿Y en algún instante te mencionó que esto no deseaba que se hiciese público?», deseó entender Marcela Baños. «No, jamás lo hablamos a eso», se sinceró Celeste.

«Era algo tan privado nuestro, que nunca creí que iba a aprender la tele un día y lo iba a conocer a este tirándose de ‘Los Escandalones’ y me deseaba tirar del balcón. Pero bueno, digo ‘¿qué ocurrió?’…por el hecho de que lo cierto es que no salió de ninguno de los 2 lados y no era la intención tampoco pues estábamos bien de este modo, de esta cosa de vivir el instante, el presente», cerró Muriega. ¿Confirmarán un viable noviazgo en algún instante?