Un momento muy fuerte y conmocionante es el que se vivió en las últimas horas en nuestro país. El expresidente de la Nación, Carlos Menem, falleció a los 90 años de edad, después de haber permanecido internado durante varias semanas, a causa de una infección urinaria. En esta oportunidad, fue el reconocido periodista de Radio Rivadavia y La Nación +, Eduardo Feinmann, el que expresó todo su dolor.

«Se fue uno de los mejores Presidentes que tuvo la Argentina. La primera presidencia fue la mejor. La segunda para el olvido. QEPD», analizó el amigo de Baby Etchecopar. Sin embargo, esta declaración no pasó desapercibida, así como todo el contenido que se encargó de postear en su cuenta de Twitter en las últimas horas, donde recordó con cariño al exmandatario y muchos de sus momentos en la presidencia.

Los usuarios no se lo perdonaron, y salieron a cruzarlo. «¿¿¿Uno de los mejores presidentes??? ¿¿¿Estamos todos locos??? ¿Qué te pasa Feinmann?», «Vendió todo, REGALÓ TODO… Hizo volar una ciudad para tapar sus cagadas… no comparto @edufeiok . Estamos en acuerdo que estamos en desacuerdo con esto. (A menos que sea finísimo sarcasmo)», «Destruyó los ferrocarriles, la industria nacional, y ni que hablar lo de Rio Tercero, y la lista sigue con el empezó la corrupción y la impunidad, que Dios lo perdone y pueda descansar en paz», lanzaron.

«Respeto sus sentimientos, Eduardo pero desde ya que no concuerdo. Un presidente que hizo un desastre en lo económico con el uno a uno, porque la fiesta como le gusta al argentino les duró poco. Un presidente que tuvo el atentado terrorista a la AMIA», » Fue quien desde el día 1 construyó la mayor corrupción de argentina y para quienes lo siguieron hicieran lo mismo o peor. ¡¡Nefasto!! Trenes, Río Tercero , AMIA, etc., etc., etc., etc interminables, para mi», dispararon.

«Claro, hay que preguntar a los deudos de los muertos de Río Tercero, a los de AMIA, a los de la embajada de Israel, a los que perdieron sus empleos por cierre de ramales, a los que sufrieron el cierre de empresas, etc», afirmaron. Otros, en cambio, salieron a defenderlo. «Para mí después de Macri el mejor presidente desde el ‘83 Obviamente Roca y Alvear integran la lista de lo mejor que tuvo la Argentina. Durante los últimos tiempos, Alfonsín para el olvido, de la Rua igual, los K lo peor que nos pasó en la historia y con los Fernández Match Point», señalaron.