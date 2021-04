Al igual que otros periodistas como Matías Martin, Sebastián Wainraich o María O’Donnell, Andy Kusnetzoff es conductor de radio y televisión. Además de liderar «PH Podemos Hablar», Andy está al frente de un programa radial, «Perros de la Calle». El periodista abandonó la radio Metro para mudarse a Urbana Play a principios del 2021.

Al cambiar de radio tuvo que dejar a varios de sus compañeros atrás. El público se sorprendió al conocer que la nueva temporada de «Perros» no incluía a Gabriel Schultz y Cayetano, quienes trabajaron en el programa durante años. Andy habló acerca de esta despedida en una entrevista para la revista «Ohlalá». «Fue muy difícil», dijo para empezar.

«En un principio invité a todos, parecía que venían. Después se fueron bajando todos, o casi. El día que Evelyn Botto me dijo que sí, quedé tipo Jerry Maguire con Renée Zellweger y el pescadito. Harry Salvarrey, por suerte, dijo que sí y el resto no vino», contó el periodista. Luego recordó el estreno de la nueva cortina musical del ciclo, compuesta por Andrés Ciro Martínez.

«Cuando él me mostró la canción, fue muy emocionante porque tenía que ver con confirmar una decisión. Fue tan importante que el chabón me dijera que sí. Necesitaba una señal de algo bueno. ¡Era una radio que ni siquiera existía! También me pasó con Manu Lozano, de Fundación Sí, Hernán Casciari y Gabriel Rolón, que se quedaron conmigo», dijo Andy.

«Me dijeron: ‘Nosotros vamos a donde vos vayas’», contó. Por otro lado, Andy Kusnetzoff habló de su relación con Lizy Tagliani, quien también se sumó al programa. «En el cambio quería apostar también a algo distinto. Ahí llegué a Lizy y estoy súper feliz. Era un riesgo. Lizy es una genia, la conozco de ‘PH‘, pero había que ver si funcionaba en la cotidianidad», comentó.