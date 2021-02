Desde el 14 de febrero de 2009, la actriz mexicana Salma Hayek est casada con el multimillonario Franois-Henri Pinault. Desde ese momento, Hayek siempre y en todo momento debe estar saliendo a contestar los comentarios de las malas lenguas que suponen que su matrimonio fue por inters.

Cabe rememorar que el filntropo y rico empresario era un total irreconocible en el planeta del espectculo hasta el momento en que contrajo matrimonio con la actriz mexicana. Es atrayente aclarar que con regularidad los dos hurtan las miradas de todo el planeta toda vez que pisan la alfombra roja.

De una parte del empresario, parece que es director ejecutivo y presidente del conjunto de tendencia de gran lujo Kering como tambin presidente de la compaa Groupe Artmis. Viene de una familia francesa muy sobresaliente y es padre de 4 hijos.

Uno de las causas por el que Pinault es billonario, es que esta detrs de las considerables fabricantes como Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Brioni, Alexander McQueen, Boucheron y Pomellato, por ejemplo.

Tambin, se dio a comprender que el padre de Franois se considera una de la gente milésimas de segundo ricas de todo el mundo al punto de llegar a estar en el puesto 23 en el ndice de multimillonarios de Bloomberg.

Pero claro, qu debe ver toda la familia millonaria y la historia que hay detrs de su marido con los motivos por los cuales la juzgan a Salma Hayek de haberse casado por inters? Fatigada de estar saliendo siempre y en todo momento a desmentir comentarios que la culpan -despus de milésimas de segundo de una dcada de estar en matrimonio-, la actriz en un podcast revel una asombroso contestación a todos esos malintencionados comentarios.

Se sabe que Salma debió estudiar con los aos a ofrecerle una contestación a todos los que siempre y en todo momento la culpan de ser una interesada. As fue que el pasado 15 de febrero la actriz particip en el podcast Armchair Expert y comparti bastante de su historia profesional y privada.

En la mitad de toda la charla, el presentador Dax Shepard le pidi permiso para charlar de su marido Pinault adelantando: “Qu interesante, entretenido, desprendido, buen chaval y clido (es)”, antes de finalizar de halagarlo tambin mencionó que era “sper hot” y después con toda honestidad le pregunt:

“Seré franco, no saba quin era, solo escuch o quizás le un titular (que deca) que te habas casado con un tipo verdaderamente rico. se encontraba como: ‘Oh, est bien, se cas con un tipo rico, quizás de ahí que se cas con l, no lo s” y en contestación, Salma sin pelos en la lengua, con bastante amor y agotada hasta el hartazgo le contest:

“Las imgenes no tienen la posibilidad de arrimarse a la magia que hay en l. Me hizo transformarme en un individuo bastante superior y medrar de una forma tan buena y saludable”. Pero no fue solo eso. Recordando las crticas de siempre y en todo momento ha dicho:

“Y, ya conoces, en el momento en que me cas con l, todo el planeta ha dicho: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, se cas con l por dinero’. se encontraba como: ‘S, lo que sea, perra. Piensa cuanto quieras'”. Agreg: “15 aos juntos y nos encontramos muy enamorados. No me ofendo, digo: ‘S, lo que sea'”.