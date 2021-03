Hoy 18 de marzo cumple 44 años el “Chipi” Barijho, bicampeón de la Copa Libertadores en los años 2000 y 2001 con Boca. Actualmente es director técnico de las inferiores del club, en lo que representa a este gran grupo de exjugadores del Xeneize que hoy día cumplen alguna función importante en la institución. A partir de allí, esta tarde en el programa radio Planeta947, habló sobre las críticas que él y sus colegas reciben desde varias partes. “Se inventa mucho”.

Concretamente la frase en cuestión fue la siguiente. “Los títulos tienen que ser tapa. Si hay fantasmas o preguntas, se liman en reuniones. Lo importante es que no salgan a la luz o se inventen cosas que no son. El 80 o 90% de las cosas que se dicen son mentira. Se inventa mucho y es injusto”. Fueron sus palabras sobre el trato que según él recibe concretamente el Consejo de Fútbol como también varios integrantes de la institución.

Para dar contexto, algunos medios de comunicación como hasta incluso sectores de la hinchada de Boca, criticaron las últimas decisiones que el club tomó en base a ciertas controversias, lo que devino en rumores sobre una posible pelea con el plantel de Russo. “El Consejo y el plantel están siempre comiendo juntos, veo buena relación. Después cada uno defiende lo suyo. Me tocó estar del lado de jugador, no hay tanto misterio. Queremos que al club le vaya bien y el equipo sea noticia por lo deportivo”.

El peso de Boca en los medios de comunicación

Otro tema interesante fuera del ya mencionado Consejo de Fútbol, fue sobre la opinión del “Chipi” Barijho en base al peso de Boca en lo que respecta a las agendas de los medios y las temáticas que a veces según él se tratan sin respeto. “Nosotros sabemos que el mundo Boca vende pero a veces se pasan los límites. Que se hable un poco está bien, pero no exagerarlo. No se merece eso el club, debería haber más respeto”.

Finalmente, fue categórico en lo que respecta al rol del periodismo en el deporte rey. “Se dicen un montón de cosas que no van, que no suman al fútbol argentino, que le hacen mal no solo a Boca. El periodismo le hace mal al fútbol argentino, lo está matando. Acá siempre se valora más la crítica negativa que el elogio al jugador”. Compartiendo que no solo es Boca acorde a su opinion quien “sufre” de la calidad del trabajo del periodismo actual.