Danna Paola, participó este pasado lunes de una entrevista para el programa ‘El Hormiguero’ de la señal Antena 3 para promocionar su nuevo disco ‘K.O.’ pero también ha revelado algunos detalles de sus inicios y de su salida de la serie ‘Élite’.

“Yo venía jugando al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y ser cantante al mismo tiempo” inició Danna refiriéndose a su doble vida, la de actriz y la de cantante. “Me gusta trabajar y dar mi cien por ciento y mi trabajo y no me podía dividir” agregó la latina.

“Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”. continuó Paola.

“Fue complicado llevar esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje, y al final, en este caso, Lucrecia vivía en mí” y “Entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4″ prosiguió Danna Paola.

Por último, la ex compañera de elenco de Ester Expósito reveló sus pensamientos al principio de la serie con respecto al público español: “Al principio, tengo que aceptar, yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. Aquí te dicen que no a algo como quedar a tomar un café y te dicen, ‘no, no me apetece’. Y yo decía ‘me voy a llorar a mi casa, nadie me quiere’. Y luego entendí. Los mexicanos, los latinos, le damos muchas vueltas a las cosas y, en lugar de decir ‘no’, decimos ‘no es que…’. Como muchas mentiras. No digo que esté mal. Es una costumbre. Y aquí aprendí a decir que no y ha sido un alivio”.