Santi Maratea se encuentra dentro de los influencers mucho más reconocidos de la Argentina, adjuntado con Lizardo Ponce. Su cuenta oficial de Instagram es una de sus primordiales herramientas para interaccionar con sus fieles y hacerlos participantes de su historia día tras día. En este contexto, el mediático mandó un eufórico mensaje en el día del cumpleaños de Mirtha Legrand. “Se lavan la boca antes de charlar de Mirtha Legrand”, lanzó en una de sus historias de Instagram.

“94 años cumple el día de hoy Mirtha Legrand. Chicos, se lavan la boca antes de charlar de Mirtha Legrand”, empezó su alegato Santi. Acto seguido, mencionó que tenía varias cosas que realizar en su casa, pero que le encantaría charlar en hondura sobre la estrella en su día particular. “Me encantaría aprender y que observemos la crónica de Mirtha, chicos. 94 años, ahora está no hay forma de no respetarla eh. Da igual la ideología, 94 años”, siguió.

“No, no, Mirtha, te banco. Te deseo un feliz cumpleaños y quisiera que la pases realmente bien. Te mando un beso colosal”, concluyó Santi Maratea. ¿Le responderá Legrand a similar mensaje de emoción? Sin embargo, esta no es la única novedad que ronda al morocho, puesto que, recientemente, se pronunció respecto al escándalo de “La Faraona”. Se esparcieron múltiples tweets con rechistes sobre pederastia, razón por la que muchas figuras públicas le soltaron la mano.

Enseguida han comenzado los comentarios de que entre esas personalidades estaba Santi, el que rompió el silencio y no tuvo pudor en charlar de Cirio. Maratea contó la realidad, sin ofrecer vueltas, mediante su cuenta de Instagram: “¿Vieron que ‘La Faraona’ subió un vídeo diciendo que hay amigos que le soltaron la mano y está todo Twitter que desea entender quiénes son? Muchas personas suponiendo que le solté la mano por el hecho de que en una historia, supuestamente, ha dicho quiénes le brindaron la mano y no me nombró. Pero para mí, no me nombró por el hecho de que ni me pensó. Se olvidó”.

“Y en un punto en este momento como que ‘me estoy comiendo’ un bardo por este malentendido. Igual Martín, tranca…Ahora el bardo que me comí por el otro malentendido, afirmemos este es tranqui, es suave, este no es nada a comparación. El pasado día fui a LAM, a charlar de los Wichís y no sé de qué manera acabó en esto. Para mí no está enojado conmigo, ni recuerda. Igual, banquen. Por ahí sí considera que le solté la mano y soy una parte del vídeo y no lo estoy logrando ver. De ser de esta manera, Martín etiquetame y decime”, expuso. Acto seguido, Cirio lo mentó y disparó: “Señor, no posee candela en este entierro”.