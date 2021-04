Ximena Capristo pertence a las enormes figuras de «Corte y Confección Conocidos». Más allá de que la mujer de Gustavo Conti tuvo un arranque bien difícil en la rivalidad conducida por Andrea Politti debido a determinadas diferencias con los pertenecientes del jurado, la vedette logró acomodarse en el certamen con el correr de los programas. A lo largo de la gala de el día de hoy, Ximena se conmovió por el desafío que le tocó para la semana próxima: deberá homenajear a Romina Yan y a su emblemático tema «Pimpollo».

«Ximena Capristo, deberás inspirarte en el videoclip ‘Pimpollo’, de Romina Yan. Viste que es realmente difícil no oír esta música y sentirse completamente feliz. Romina estuvo adelante de ‘Chiquititas’ a lo largo de 4 temporadas, de 1995 a 1998, y después volvió con participaciones destacables”, empezó diciendo Andrea Politti, señalando el desafío que deberá hacer la mediática para la semana próxima. Sin lugar a dudas, Ximena va a vivir un instante muy particular.

«Después prosiguió su trayectoria adelante de otros proyectos, así como de comedias musicales, ‘La hermosa y la bestia’, ‘Amor mío’. Y el tema ‘Pimpollo’, Cris Morocha contó que lo escribió destinado a su hijo Tomás. Se encuentra dentro de los temas emblema de ‘Chiquititas’, que la llevó a Romina a la cima de el reconocimiento de pequeños y de enormes”, añadió la conductora de «Corte y Confección Conocidos», completando los requisitos que va a deber tomar en consideración Ximena para su próxima presentación.

Tras darse cuenta de la novedad, Ximena respondió muy conmovida: «Qué bello! La realidad, se me pone la piel de gallina. Pues inspirarme en esta canción, en Romina me trae como bastante recuerdo, me chifla, me conmueve», precisó la vedette. A eso que Andrea Politti le consultó: «Te conmueve y te chifla. Y esta emoción, ¿la puedes…? ¿Qué te imaginás que harás?”, manifestó la conductora, emocionándose de la misma la participante del reality.

«Y, me marcho a inspirar en ella, en ese ángel, en la canción, y en todo el recuerdo que nos dejó a lo largo de toda… yo era un poquito mucho más grande, pero mi hermana se encontraba todo el día y era entusiasta de ‘Chiquititas’. Y tengo ese enorme recuerdo, y de varias cosas. Deseo traer la esencia de Romina y no faltarle el respeto a los entusiastas, naturalmente, por el hecho de que tiene muchos entusiastas en el mundo entero. Y percibir ese ‘¡Pim-po-llo, tulín, tulín!’, ¡qué hermoso!”, completó Capristo, muy feliz por la posibilidad que va a tener.