Rompió el silencio y enmudeció a todos y cada uno de los televidentes. Yanina Latorre decidió charlar en “Los Ángeles de la Mañana”, el período que conduce Ángel de Brito por medio de la pantalla de Canal Trece, sobre lo que sucede entre Gianinna y Dalma Maradona con Luis Ventura. Y sucede que las hijas de Diego están hartas de todo cuanto el periodista de América televisión afirma en todos y cada ocasión que tiene sobre .

“¿No hay un límite? Son vidas privadas, para mí con Dalma y Gianinna se le está yendo la mano. ¿Qué somos un tribunal de justicia? ¿Uno que sabe si todo cuanto redacta Ventura es especial? ¿A Ventura no le pasaron cosas? Me da la sensación de que Ventura se cebó, pues hay un punto que Ventura ahora lo contó, ahora lo ha dicho, ahora opinó ¿Para qué exactamente prosigue?”, lanzó la mujer de Deigo Latorre indignada.

“¿Únicamente por 2 puntos de rating termina 2 chicas? Tampoco somos jueces, hay mil cosas que no debemos comprender . Todo tiene un límite. Pasan un desafío, se murió el padre y tuvieron una vida de mierd… con el padre. ¡Dejate de hinchar!”, disparó Yanina Latorre colérica contra Luis Ventura y sus estos tanto en “Misterios Reales”, como de esta forma asimismo en “Fantino a la tarde”.

Días atrás, nuestra Gianinna había sido esencial en el momento de charlar de este combate. “Se me dispararon un montón de cuestiones, una es esta: Si me suicido por todo cuanto están diciendo de mí, ¿quén es culpable de la resolución que tome por no soportar mucho más el hostigamiento incesante? ¿Absolutamente nadie, no? Por el hecho de que jamás absolutamente nadie se encarga de nada. La primera cosa que se les viene a la cabeza lo sueltan y después les da lo mismo, es ‘su trabajo’”, disparó.

“Y si después se revela lo opuesto, da lo mismo. Si aguardan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mí, lamento decirles que no, que soy fuerte, que me doblan sus dedos acusaciones, pero no me tiran. El tiempo les va a probar de qué manera fueron las cosas. Confío, y más que nada confío en mi papá, que desde arriba me protege 24/7. Agradezco que tengo la oportunidad de tener a alguien que me mantiene, pero no todos tienen ese acompañamiento, y considero que si no tendría un hijo , los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos, mi familia, con el hostigamiento que siento desde el instante en que mi vida se dio vuelta, ahora me hubiera suicidado”, lanzó.