Fede Bal fue como invitado a “Cortá por Lozano”, al igual que otras celebridades, tales como Delfina Chaves o El Polaco. Sin embargo, su visita daría mucho que hablar. Una vez allí, mostró la exclusiva de su casa, famosa por la supuesta fiesta sexual que hizo Bal hace un tiempo atrás. El morocho enseñó una vivienda espectacular. Jey Mammón vio el programa y no le gustó nada lo que vio. Desde entonces, se picó todo entre el presentador y Mammón: “Me lo vas a tener que decir en la cara”.

El humorista aprovechó su monólogo en “Los Mammones” para hablar sobre los escándalos amorosos más fuertes de los últimos años. En este contexto, el conductor aprovechó para lanzar un duro palito directo hacia el hijo de Carmen Barbieri. “Alguna avísenme si son fake las noticias”, comenzó el animador, ya que no se podía creer ciertas particularidades de la casa del actor. “Fede hizo un móvil para Lozano y mostró un bar de roble al que le puso de nombre Balbieri”, manifestó.

Y agregó: “Lo que más llama la atención es que hay 6 baños. Fede está acostumbrado a mandarse muchísimas ca**, entonces necesita muchísimos baños”, lanzó, recordando el escándalo de la fiesta. “¡El mejor de todo el año!”, dijo Silvina Escudero, panelista del programa y expareja de Fede Bal. “Es porque él hace fiestas multitudinarias entonces los tiene todo el tiempo ocupados”, opinó la morocha. Además, la modelo también aprovechó para reprocharle al aire que “en un día se puede enamorar de cinco personas”.

“Siempre fuiste un atrevido. Voy a tener que visitarte y me lo vas a tener que decir en la cara BOEEE SE RE ENOJABA @JEYMAMMON (sic)”, escribió el host digital de “MasterChef Celebrity” en su cuenta oficial de Twitter. Hasta el momento, Mammón no ha dado respuesta al duro descargo del intérprete. ¿Aceptará el desafío de invitarlo a su programa para aclarar los tantos? ¿Dará respuesta?

Por otro lado, el director ha estado en boca de todos por los dichos de Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana”. La angelita reveló detalles sobre su relación con el morocho, que revelarían sus verdaderas intenciones: “Fede Bal me ama. Fede Bal y yo estamos calientes. Perdón, perdón a todos. Pero yo sí le doy un poco más. Yo no soy fiel porque soy buena. Soy fiel porque soy cómoda. Alguna que otra vez hubo un chat, pero que no fueron conversaciones hot porque eso me la baja. Siempre te tira alguna de ‘somos como un imposible’, y a mí eso me da más calentura”.