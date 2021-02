Estable, sincero y sin pelos en la lengua. Rodolfo Barili prosiguió literalmente todos y cada uno de los pasos para conseguir convertiste en entre los cronistas mucho más ovacionados de la televisión argentina, y lo logró como escasos. Y sucede que la figura de Telefe, ha conocido de qué manera ganarse el cariño de un público que lo prosigue desde hace unos años, como de esta manera asimismo a su enorme compañera, la conductora Cristina Pérez.

Horas atrás, el comunicador fue entrevistado por Tomás Dente para «Vino para vos«, donde se sinceró sobre su relación sentimental con Lara Piro, su futura mujer. « no sabía que podía querer de la forma a la que amo a Lara. Y como siempre y en todo momento le digo, una sección es mía y otra es de . Pero localizarte a los 40 y pico en mi caso, es considerablemente más joven que , con alguien que te lo cambia todo. lo llamo el cariño de la adultez», ha dicho primeramente.

Con mucha emoción en sus expresiones, Rodolfo Barili continuó con su relato. «Siempre y en todo momento hablo con mis amigos que hay el milagro de conseguir en esta edad, donde todos venimos chocados, venimos con los lastres, 2 pibes, una separación…se puede hallar el cariño y que el tiempo se detenga. Hallar el cariño con prácticamente exactamente las mismas cosas que sentías en la adolescencia, es muy ido», resaltó.

Mientras, Tomás Dente mostró un mensaje que le envió Lara Piro a Rodolfo Barili a fin de que sea reproducido en la entrevista. «Qué te diré que no te afirme todos y cada uno de los días, que te amo inconmensurablemente, que sos el enorme amor de mi vida, un enorme compañero, contenedor, el más destacable apasionado. Pero que te admiro poderosamente por lo profesional que sos, sos incorruptible, sincero, y no sabés de fisuras; y más que nada pues siempre y en todo momento sos la voz de los mucho más enclenques, eso me complace de enorme manera», ha dicho la rubia.

«Pero lo que mucho más me enamoró de vos, y lo sabés, es el papá que sos de Dante y Beni, el hijo complacido de Antonia, el amigo entregado. No tengo expresiones para darte las gracias el cariño sano que tenés con Lao, el papel que supiste ocupar sin irrumpir. Pues tiene un papá re presente y vos supiste ocupar un papel distinto, me ayudaste a ser mejor mamá, a dejar caer la culpa. Te amo por siempre y en todo momento y para toda la vida. Gracias por devolverme el sueño de una familia. Te amo», expresó Lara Piro, frente a la atenta mirada de Rodolfo Barili. ¡Qué romántico!