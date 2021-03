«Corte y Confección Famosos», el reality de costura conducido por Andrea Politti en El Trece, está por llegar a su recta final luego de varios meses al aire. Si bien hay muchos participantes que continúan en competencia, hay uno que se destaca por sobre el resto. Se trata de Mario Guerci, quien viene coqueteando desde hace varios días con Matilda Blanco, jefa del taller. ¿Surgió el amor entre estas dos figuras del programa de Andrea Politti?

Luego de pedirle disculpas por un comentario fuera de lugar, el modelo le obsequió a la jefa del taller un ramo de flores delante de todos sus compañeros. «Yo quiero ayudarte, porque yo sé que vos tenés sentimientos hacia ella. Mirá Matilda”, expresó Andrea Politti mientras Guerci se acercaba a la jefa del taller. A lo que el participante le respondió: «Mirá lo que te traje. Esto es para que nuestro vínculo se recomponga y las junté con mis propias manitos acá en el parque”, precisó.

«Matilda, es un lindo gesto. Porque yo no quiero que vos sientas que él no siente nada por vos. Yo lo que siento es que él tiene intenciones hacia vos, pero él, como es caballero, te quiere respetar y se mantiene en su lugar”, agregó Politti, haciendo de Cupido entre el modelo y la jefa del taller. A lo que Guerci le respondió: «Y, además, vos sabés que acá, públicamente, yo soy una persona reservada y no puedo estar haciendo alarde de cosas”, manifestó el modelo, enviándole un guiño a Matilda.

Cabe destacar que el coqueteo entre ambos no es de hoy. Hace unos días, Politti tuvo la oportunidad de interrogar a Matilda Blanco. «Qué pasó con Guerci?, contame un poquito. Vení, vamos a charlar entre chicas. ¿Qué pasa, te gusta él?», le preguntó la conductora sin vueltas, haciendo sonrojas a la jefa del taller. «¿Tengo que blanquear acá, justo que no nos ve nadie? No me gusta contar esas cosas… más o menos», le retrucó Blanco, tratando de cambiar rápidamente de tema.

Sin embargo, Andrea Politti volvió a insistir: «Pero entonces sí, hay algo. Porque pone cara de soñadora, usted. Empieza a hacer así con los ojitos», precisó, mandando al frente a la jefa del taller. «Es mi mirada de siempre», le respondió Matilda, sin entrar en el juego y resistiéndose a las preguntas de la conductora. «Tuve unos mensajes, pero no me gusta hablar de mi vida privada, usted sabe. Yo no puedo contar mucho más. Lo que pasa es que en un momento casi hacemos un trabajo juntos y ahí quedamos conectados», agregó luego la jefa del taller, abriendo el interrogante. ¿Blanquearán?