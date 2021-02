Pollo Álvarez es uno de los conductores más reconocidos del país, junto a Ángel de Brito y Marcelo Tinelli. Desde hace tiempo se encuentra en el foco mediático, tras reconocer públicamente que tenía una crisis con su esposa, Tefi Russo. Aunque los dos coincidían en que seguían en pareja, ninguno negaba que estuvieran pasando por un mal momento. En el Día de los Enamorados se mostraron juntos en las redes sociales, como no lo hacían desde hacía tiempo. ¿Se reconciliaron?

Se especuló mucho sobre las posibles causas del distanciamiento entre los mediáticos. Algunos dijeron que podía deberse a que no se ponían de acuerdo sobre si tener hijos o no y, otros simplemente que se debía a problemas rutinarios de pareja. De hecho, Ángel de Brito dijo que “fue producto de la pandemia”. Sin embargo, en medio de los rumores y las idas y vueltas, Álvarez y Russo pasaron el día de San Valentín juntos.

“Y sale el sol otra vez”, compartió Tefi, en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto suya sonriendo. Minutos después publicó una imagen, donde aparece el presentador de El Trece recostado en su cama y tapado entre las sábanas. “Ya no sabemos si salir o hacer cama. (Bueno cama)”, disparó picante la morocha. ¿Solo se acercaron o volvieron a estar juntos? Por su parte, Pollo Álvarez no ha hecho mención ninguna en sus redes sociales a tal situación.

Hace poco, el actor tuvo una entrevista con “Intrusos”, donde habló de su vínculo con Tefi y dejó claro que ella era el amor de su vida: “Es el amor de mi vida. Cuando uno se casa y elige estar con una persona toda la vida. Siento que es el amor de mi vida, la amo mucho, quiero estar todos los días con ella. Me complementa, entiendo que nos complementamos, te estoy hablando de mi parte”.

Sin embargo, dejó claro que todos los enamorados pasan por momentos difíciles: “Como digo siempre, no hay ninguna pareja que yo conozca que no tenga crisis, momentos de llevarte mal o bien, pero eso no es una separación. Eso es simplemente un mal momento que con amor, tiempo y paciencia se resuelve; si no, las parejas durarían dos días. Si nosotros estuviésemos separados prefiero contarlo cuanto antes, porque ya es el fin de la historia. No es el caso”.