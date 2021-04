Ulises Bueno es uno de los músicos más conocidos del ambiente tropical. El cuartetero cordobés, mezcló ese clásico estilo bailable con el rock nacional y se convirtió en un fenómeno, heredando esa fama que había cosechado su hermano Rodrígo Bueno. Aunque no al nivel de Cande Tinelli, el joven tiene varios tatuajes en su piel, pero uno en particular que hizo estallar a la mesa de Juana Viale, principalmente a Nelson Castro.

Todo sucedió el fin de semana pasado en “Almorzando con Mirtha Legrand”, el programa que sale los domingos al mediodía por El Trece y que actualmente conduce la nieta de la diva. Además de Ulises y Castro, la mesa la completaban Soledad Silveyra y Jey Mammon. Todo comenzó, cuando la conductora le empezó a preguntar al cantante por sus tatuajes, y en especial por el que tienen en su zona más íntima.

Esto causó un shock en el clásico programa, desencadenando que todos los invitados, en especial el periodista conductor de TN; estallen de la risa y no puedan controlar sus carcajadas. El video de ese momento se volvió viral y no tardó mucho para que más personas se interesen por el insólito tatuaje del cuartetero. En “Intrusos”, el programa que se emite por América, fueron en busca de la persona que se animó a hacer ese tatuaje.

Se trata de Mariana Oliva, la artista que fue entrevistada dentro del segmento de “Los Escandalones” que hace Rodrigo Lussich. La artista habló de este particular trabajo que realizó para el cordobés, y contó cómo fue que empezó todo: “Le mandé varios diseños para que eligiera. Es algo muy simple, una flecha, una pluma y un corazón que simboliza a su hija, Alma (de 12 años)”.

“Por más que el tatuaje sea simple, es una zona muy complicada porque es una piel muy finita, porque se mueve demasiado. Le ofrecí anestesia, pero me dijo que no quería anestesia. No sufrió nada, estuvo tranquilo. Fue más la prueba que lo que fue el tatuaje en sí mismo”, explicó Oliva. Por su parte, la periodista Marcela Baños mostró desde su teléfono celular el dibujo del diseño que finalmente terminó eligiendo Ulises, y que es el que luce en su órgano sexual.