De la nada a todo. Así es como se transformó el mercado de pases del mundo River a lo largo de la semana. Porque en un abrir y cerrar de ojos se produjeron las llegadas de Agustín Palavecino y David Martínez. Y en las próximas horas, Marcelo Gallardo podría incorporar una cara nueva a su escuadra. Ya que Alex Vigo se le plantó a Colón de Santa Fe de cara al partido de esta noche, el cual se está desarrollando en la provincia de Santiago del Estero.

¿Qué pasó? En el marco de la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional, el Sabalero se mide ante Central Córdoba. Y al momento de confeccionar la lista de jugadores concentrados pensando en el encuentro, el lateral fue incluido. Sin embargo, sus intenciones son otras. Porque hace unas horas se confirmó que su postura fue más fuerte que la de los dirigentes. Y esta noche no estuvo presente en la alineación como así también en el banco de suplentes.

Esto le da a River la posibilidad de soñar con su llegada, debido a que si Vigo se niega a firmar planilla puede seguir negociando su salida. Caso contrario, el reglamento de la Liga Profesional no permite que un futbolista firme planilla con dos equipos distintos en el mismo torneo. Por ende, a los dirigentes que integran la comisión directiva de Rodolfo D’Onofrio solo les resta afinar ciertos detalles para llegar a un acuerdo con Colón.

Por la tarde se rumoreó que el Más Grande propuso comprar el 50% del lateral a cambio de 1.5 millones de dólares y sumar un jugador a préstamo, el cual será elegido por Marcelo Gallardo. Respecto a esto último, se mencionó la posibilidad de ceder los servicios de Cristián Ferreira. Aunque, la idea del entrenador es dar a un profesional que no tiene en cuenta. Y el elegido sería un futbolista que comparte las mismas cualidades que Vigo, como lo es Jorge Moreira.

Las intenciones de los directivos de Colón es que el jugador a recibir sea uno de mayor jerarquía y además obtener un 10% de una futura venta. A razón de que creen que se va a potenciar bajó las órdenes de Eduardo Domínguez. Una medida que no cayó del todo bien en el Más Grande. No obstante, la decisión de Vigo es fundamental porque marca una postura, la de no jugar, la de querer ser transferido como sea a River. Y tarde o temprano, el lateral será el que ganará. Ya que ambos clubes terminan perdiendo si no se resuelve el pase.